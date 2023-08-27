كرة يد - بنفس سيناريو الموسم الماضي.. الزمالك يخسر نهائي البطولة العربية من الكويت

خسر فريق الزمالك لرجال كرة اليد نهائي البطولة العربية للأندية للموسم الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام الكويت.

وفرط الزمالك في تقدمه خلال المباراة بفارق 4 أهداف إلى خسارة بنتيجة 31-30 في النهاية.

وكان الزمالك قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي التونسي في الثواني الأخيرة.

وبذلك يتأهل الكويت الكويتي إلى منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

وبدأ الزمالك متفوقا منذ البداية ووسع الفارق إلى ثلاثة أهداف بنتيجة 6-3 عقب مرور 10 دقائق.

ونجح الكويت الكويتي في تقليص الفارق والتعادل بعد ثلاثة دقائق، ليتقدم الزمالك مجددا ثم التعادل 12-12 في الدقيقة 22.

وشهدت السبع دقائق الأخيرة صحوة بيضاء أنهت الشوط الأول بالتقدم 18-16.

ومع بداية الشوط الثاني تفوق الزمالك وتقدم 21-17 عقب أربع دقائق.

وبعد ذلك شهدت صحوة من الكويت وتعادل الفريقان 24-24، وتقدم الكويت لأول مرة بنتيجة 26-25 في الدقيقة 45 مع منتصف الشوط الثاني.

وشهد النصف الثاني من الشوط الثاني إثارة كبرى بتقدم هنا وآخر هناك حتى تقدم الكويت بنتيجة 30-28 قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وفشل الزمالك في النهاية في العودة بنتيجة المباراة وحسم الكويت اللقب بنتيجة 31-30.

وحقق الكويت لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.

وتواجد أربعة مصريين ضمن تشكيلة الأفضل في البطولة العربية وجاءت الجوائز كالآتي:

- أفضل لاعب في البطولة: فرانكيس مازرو لاعب الكويت الكويتي

- هداف البطولة: أحمد العيد العلي (مضر السعودي).

- أفضل جناح أيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك).

- أفضل ظهير أيمن: أحمد الأحمر (الزمالك).

- أفضل لاعب دائرة: شادي خليل (الزمالك).

- أفضل حارس مرمى: محمد سامي (البنك الاهلي).