لم تحدث منذ 2016.. عودة أوروجويانية تقود ليفربول لانتصار قاتل على نيوكاسل

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 20:34

كتب : إسلام أحمد

داروين نونيز - ليفربول

قاد البديل داروين نونيز فريقه ليفربول لتحقيق فوز قاتل على نيوكاسل بـ 10 لاعبين في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون، فيما سجل داروين نونيز ثنائية الريدز في الشوط الثاني.

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - العرض الأخير؟ صلاح أساسي وجوتا بديل أمام نيوكاسل الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول

وعزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ 14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).

كما حقق يورجن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بهدف على الأقل في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 6.

ولأول مرة ينتصر ليفربول بعد تأخره في النتيجة وهو منقوص من أحد لاعبيه في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2016 عندما انتصر على كريستال بالاس.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

التشكيل

تواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، وشارك الياباني واتارا إندو أساسيا للمرة الأولى في وسط الفريق.

كما تواجد أليكسيس ماك أليستر بعد إلغاء طرده في المباراة الماضية أمام بورنموث.

وقاد الهجوم محمد صلاح نجم الريدز، الذي تتكاثر الأقاويل عن إمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي بعد هذه المباراة.

في المقابل قاد أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك وميجيل ألميرون هجوم نيوكاسل.

Image

وصف المباراة

بداية اللقاء جاءت هادئة، محاولات من ليفربول واستحواذ لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 16 صوّب جولينتون بقوة على مرمى أليسون الذي تصدى بسهولة.

وهدد لويس دياز مرمى نيك بوب بعد توغل من الجهة اليسرى لكن الحارس كان في الموعد في الدقيقة 17 وحوّل الكرة لركنية.

في الدقيقة 25 مرر محمد صلاح كرة للخلف صوب أرنولد الذي الكرة من تحت أقدامه وانفرد على إثرها أنتوني جوردون وسجل هدفا بتسديدة من بين أقدام أليسون.

وأصبح أرنولد أول لاعب يتسبب في خطأين نتج عنهما هدفين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وبعد دقيقتين فقط أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه فيرجيل فان دايك بعد عرقلته لإيزاك المنفرد.

بطاقة حمراء هي الأولى في مسيرته مع ليفربول منذ انضمامه.

يورجن كلوب أجرى أول تغيير بإشراك جو جوميز بدلا من لويس دياز.

في الدقيقة 35 أطلق ميجيل ألميرون تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها أليسون ثم ارتطمت بالعارضة وأبعدها البرازيلي لركنية.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول انتهت بتأخر الريدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

أهدر ألميرون فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد عرضية جويلنتون.

ضغط جيوش المدينة بحثا عن التعادل لم يسفر عن تهديد حقيقي لأليسون.

شارك ديوجو جوتا في الدقيقة 58 رفقة هارفي أليوت وخرج كودي جاكبو واتارو إندو.

في الدقيقة 63 مرت تصويبة جوردون الصاروخية بجوار مرمى أليسون.

ومرر جوتا بينية رائعة لمحمد صلاح الذي سدد كرة أرضية لكن الدفاع كان في الموعد وأبعد الكرة لركنية في الدقيقة 67.

وكاد ألميرون أن ينهي اللقاء قبل ربع ساعة على النهاية، توغل بشكل فردي صوب منطقة الجزاء وتسديدة ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 81 مرر جوتا كرة أرضية لداروين نونيز البديل الذي سجل بعد دقائق قليلة من مشاركته الهدف الأول بتسديدة قوية أرضية.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من نيوكاسل لكن أليسون كان في الموعد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع خطف الريدز الـ 3 نقاط، بينية من صلاح صوب الأوروجوياني الذي سدد كرة قوية في الشباك، لتنتهي المباراة بعودة حمراء.

ليفربول الدوري الإنجليزي نيوكاسل
نرشح لكم
كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (2) ليفربول.. عودة أوروجويانية في غياب جوارديولا.. مانشستر سيتي يخطف فوزا قاتلا أمام شيفيلد تشكيل ليفربول - العرض الأخير؟ صلاح أساسي وجوتا بديل أمام نيوكاسل انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز وهالاند يقودان الهجوم.. وفودين ودوكو على الدكة برناردو سيلفا: غياب جوارديولا لن يؤثر علينا كثيرا الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة
أخر الأخبار
كرة يد - بنفس سيناريو الموسم الماضي.. الزمالك يخسر نهائي البطولة العربية من الكويت 25 دقيقة | كرة يد
كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
لم تحدث منذ 2016.. عودة أوروجويانية تقود ليفربول لانتصار قاتل على نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
عنف كروي.. برشلونة ينتصر على فياريال في مباراة الأهداف الـ 7 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 ساعة | كرة يد
يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 رئيس نادي بيشكتاش يكشف لـ في الجول القيمة المطلوبة لبيع موليكا