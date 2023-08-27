لم تحدث منذ 2016.. عودة أوروجويانية تقود ليفربول لانتصار قاتل على نيوكاسل

قاد البديل داروين نونيز فريقه ليفربول لتحقيق فوز قاتل على نيوكاسل بـ 10 لاعبين في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون، فيما سجل داروين نونيز ثنائية الريدز في الشوط الثاني.

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.

وعزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ 14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).

كما حقق يورجن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بهدف على الأقل في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 6.

ولأول مرة ينتصر ليفربول بعد تأخره في النتيجة وهو منقوص من أحد لاعبيه في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2016 عندما انتصر على كريستال بالاس.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

التشكيل

تواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، وشارك الياباني واتارا إندو أساسيا للمرة الأولى في وسط الفريق.

كما تواجد أليكسيس ماك أليستر بعد إلغاء طرده في المباراة الماضية أمام بورنموث.

وقاد الهجوم محمد صلاح نجم الريدز، الذي تتكاثر الأقاويل عن إمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي بعد هذه المباراة.

في المقابل قاد أنتوني جوردون وألكسندر إيزاك وميجيل ألميرون هجوم نيوكاسل.

وصف المباراة

بداية اللقاء جاءت هادئة، محاولات من ليفربول واستحواذ لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 16 صوّب جولينتون بقوة على مرمى أليسون الذي تصدى بسهولة.

وهدد لويس دياز مرمى نيك بوب بعد توغل من الجهة اليسرى لكن الحارس كان في الموعد في الدقيقة 17 وحوّل الكرة لركنية.

في الدقيقة 25 مرر محمد صلاح كرة للخلف صوب أرنولد الذي الكرة من تحت أقدامه وانفرد على إثرها أنتوني جوردون وسجل هدفا بتسديدة من بين أقدام أليسون.

وأصبح أرنولد أول لاعب يتسبب في خطأين نتج عنهما هدفين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

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غوردون ينفرد بالمرمى ويسجل بثقة الكبار في مرمى أليسون



برأيك من يتحمل الخطأ صلاح أم أرنولد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/TFIrGqV3oU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 27, 2023

وبعد دقيقتين فقط أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه فيرجيل فان دايك بعد عرقلته لإيزاك المنفرد.

بطاقة حمراء هي الأولى في مسيرته مع ليفربول منذ انضمامه.

أول بطاقة حمراء في مسيرة فيرجيل فان دايك مع ليفربول 🟥 اللاعب حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 28 بعد تدخله على إيزاك 🟥#في_إنجلترا pic.twitter.com/7x7JlttqNx — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2023

يورجن كلوب أجرى أول تغيير بإشراك جو جوميز بدلا من لويس دياز.

في الدقيقة 35 أطلق ميجيل ألميرون تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها أليسون ثم ارتطمت بالعارضة وأبعدها البرازيلي لركنية.

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الدقائق الأخيرة من الشوط الأول انتهت بتأخر الريدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

أهدر ألميرون فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد عرضية جويلنتون.

ضغط جيوش المدينة بحثا عن التعادل لم يسفر عن تهديد حقيقي لأليسون.

شارك ديوجو جوتا في الدقيقة 58 رفقة هارفي أليوت وخرج كودي جاكبو واتارو إندو.

في الدقيقة 63 مرت تصويبة جوردون الصاروخية بجوار مرمى أليسون.

⏰77' دخول داروين نونيز للمباراة ⏰81' نــــــونيز يسجل هدف التعادل الأوروجواياني احتاج 5 دقائق فقط ليسجل التعادل في مرمى نيوكاسل ويصل لهدفه الـ16 مع الريدز في جميع البطولات 🔥#في_إنجلترا pic.twitter.com/uH5uctGVZb — FilGoal (@FilGoal) August 27, 2023

ومرر جوتا بينية رائعة لمحمد صلاح الذي سدد كرة أرضية لكن الدفاع كان في الموعد وأبعد الكرة لركنية في الدقيقة 67.

وكاد ألميرون أن ينهي اللقاء قبل ربع ساعة على النهاية، توغل بشكل فردي صوب منطقة الجزاء وتسديدة ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 81 مرر جوتا كرة أرضية لداروين نونيز البديل الذي سجل بعد دقائق قليلة من مشاركته الهدف الأول بتسديدة قوية أرضية.

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Goal!



Late drama! Darwin Núñez pounces on a defensive error from Sven Botman and smashes the ball into the bottom corner. #beINPL #NEWLIV ⚫🔴 pic.twitter.com/zh0vIlqNKn — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من نيوكاسل لكن أليسون كان في الموعد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع خطف الريدز الـ 3 نقاط، بينية من صلاح صوب الأوروجوياني الذي سدد كرة قوية في الشباك، لتنتهي المباراة بعودة حمراء.