يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية

حسم سان جورج الإثيوبي تأهله إلى دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل سان جورج لمواجهة الأهلي حامل اللقب في دور الـ32 المقرر إقامة مواجهة الذهاب في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر بينما الإياب من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

ومن المتوقع تأجيل مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي بسبب ارتباط حامل اللقب بمواجهة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

ويلعب سان جورج أمام الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 11 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز في ثلاث مواجهات وخسر مثلهم بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سان جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

دوري أبطال إفريقيا 1967

واجه سان جورج فريق الأولمبي، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

كأس الكؤوس الإفريقية 1975

واجه سان جورج فريق الاتحاد السكندري ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

دوري أبطال إفريقيا 1997

واجه سان جورج فريق الزمالك، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.

دوري أبطال إفريقيا 2006

واجه سان جورج فريق إنبي، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

دوري أبطال إفريقيا 2013

واجه سان جورج فريق الزمالك مجددا وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

الكونفدرالية 2013

وفي نفس الموسم لعب سان جورج فريق إنبي، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.