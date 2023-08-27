منافس الأهلي - سان جورج يتأهل لمواجهة حامل اللقب

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

سان جورج الإثيوبي

حسم فريق سان جورج الإثيوبي تأهله إلى منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل سان جورج إلى دور الـ32 لمواجهة الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة.

وكرر سان جورج فوزه على كي إم كي إم من زينزبار في مباراة العودة.

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وتغلب سان جورج في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق زنزبار.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتغلب سان جورج الإثيوبي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام منافسات ذهاب دور الـ32 خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل.

بينما لقاء الإياب يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

ومن المتوقع تأجيل مباراة الذهاب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي بسبب ارتباط حامل اللقب بمواجهة السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية.

وسيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، فسبق أن استضافت قطر 3 نهائيات شهدت 2 منها سابقا تتويج الأهلي والزمالك باللقب.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي سان جورج
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