انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (2) ليفربول.. عودة أوروجويانية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 81: جوووووووووووووول داروين يسجل الهدف الأول بتصويبة رائعة

ق 75: توغل فردي من ألميرون وتسديدة تردها القائم

ق 67: تهديد أول من صلاح لكن الدفاع يحول الكرة لركنية في الوقت المناسب

ق 63: جوردون يهدر الثاني بعد تصويبة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون التي ارتطمت بالعارضة وحولها لركنية

ق 28: بطاقة حمراء لفيرجيل فان دايك

ق 25: جوووووووووووول.. جوردون يسجل الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من صلاح صوب أرنولد

ق 16: نيك بوب يتصدى ببراعة لفرصة لويس دياز

بداية اللقاء