انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (2) ليفربول.. عودة أوروجويانية

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساندرو تونالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 81: جوووووووووووووول داروين يسجل الهدف الأول بتصويبة رائعة

ق 75: توغل فردي من ألميرون وتسديدة تردها القائم

ق 67: تهديد أول من صلاح لكن الدفاع يحول الكرة لركنية في الوقت المناسب

ق 63: جوردون يهدر الثاني بعد تصويبة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: أليسون يتألق أمام صاروخية ألميرون التي ارتطمت بالعارضة وحولها لركنية

ق 28: بطاقة حمراء لفيرجيل فان دايك

ق 25: جوووووووووووول.. جوردون يسجل الهدف الأول بعد تمريرة خاطئة من صلاح صوب أرنولد

ق 16: نيك بوب يتصدى ببراعة لفرصة لويس دياز

بداية اللقاء

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
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