تغيير رئيس لجنة إدارة الزمالك.. عماد البناني بدلا من حسن موسى

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارا بتغيير رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وسيتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.

ويذكر أن عماد مصطفى البناني هو رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق.

وجاء القرار رقم 499 من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كالتالي:

1- استبدال المدير التنفيذي باللجنة الإدارية المكلفة لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتكليف السيد / عماد مصطفى حمزة البناني (مديرا تنفيذيا) بدلا من السيد / حسن موسى حسن عبد الكافي

ويكون تشكيل اللجنة التالي:

السيد / عماد مصطفى حمزة البناني - مدير تنفيذي

السيد / أحمد فؤاد الوطن أمين علي فهمي - مدير مالي

السيد / أيمن عبد المنعم أبو سريع محمود شعراوي - مدير نشاط رياضي

2- تشكل لجنة منهم مجتمعين لإدارة وتسيير شؤون النادي والدعوة للجمعية العمومية في موعدها القانوني لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام قانون 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية).

3- يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار اليوم (27 أغسطس) بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.