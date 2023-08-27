في غياب جوارديولا.. مانشستر سيتي يخطف فوزا قاتلا أمام شيفيلد

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

رودري

خطف مانشستر سيتي فوزا قاتلا أمام دفاع شيفيلد يونايتد العنيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسيطر مانشستر سيتي منذ بداية اللقاء بحثا عن التقدم مبكرا ولكن كان دفاع شيفيلد بالمرصاد.

وغاب جوارديولا عن المباراة بسبب عملية جراحية أجراها الأسبوع الماضي.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي عقب مرور ثلاث جولات.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة 20 عن طريق ناثان أكي ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بسبب حالة تسلل على رودري.

وأهدر خوليان ألفاريز هدفا محققا في الدقيقة 27 بعد خروج حارس مرمى شيفيلد.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 35 ولكن أهدرها إيرلينج هالاند بعد أن ارتطمت في القائم.

ونجح هالاند في فك شفرة دفاعات شيفيلد في الدقيقة 64 برأسية داخل الشباك الخالية بعد عرضية جاك جريليتش.

وتراجع مانشستر سيتي للدفاع بعد هدف التقدم وبات شيفيلد قريبا من التعادل.

وأنقذ روبن دياش هدفا محققا في الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية.

وبعد خطأ ساذج من والكر مدافع مانشستر سيتي استغل هجوم شيفيلد الخطأ بهدف قاتل في الدقيقة 85 عن طريق جايدن بوجلي.

ودفع خوانما ليو المدير الفني لمانشستر سيتي في غياب بيب جوارديولا، بفيل فودين في الدقيقة 86.

وبعد دقيقتين فقط نجح رودري في تسجيل الهدف الثاني بعد ضغط قوي من مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام فولام في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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