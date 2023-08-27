تشكيل ليفربول - العرض الأخير؟ صلاح أساسي وجوتا بديل أمام نيوكاسل

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد ديوجو جوتا على مقاعد البدلاء، ومشاركة الياباني واتارا إندو أساسيا للمرة الأولى في وسط الفريق.

كما يتواجد أليكسيس ماك أليستر بعد إلغاء طرده في المباراة الماضية أمام بورنموث.

ويقود الهجوم محمد صلاح نجم الريدز، الذي تتكاثر الأقاويل عن إمكانية انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي بعد هذه المباراة.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية نقلا عن مصادر أن محمد صلاح سيخوض مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد نيوكاسل، بعد ذلك سيسافر صلاح إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام الانتقال إلى الاتحاد.

المؤكد أنها المباراة الرسمية الأخيرة للريدز قبل إغلاق سوق الانتقالات، وبحلول الأول من سبتمبر سيُغلق هذا الملف نهائيا.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارا إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو

البدلاء: كاومين كيلير - جو جوميز - كوستاس تسيميكاس - جاريل كوانساه - ستيفان باييتيتش - هارفي إليوت - داروين نونيز - ديوجو جوتا - بن دوك

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.