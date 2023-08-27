كرة سلة - مصر إلى الأدوار الترتيبية.. ليتوانيا تنتصر على المكسيك في كأس العالم

انتهت حظوظ منتخب مصر في الوصول للدور المقبل من كأس العالم لكرة السلة، بعد فوز ليتوانيا على المكسيك بفارق 30 نقطة.

وخسر منتخب مصر ضد مونتنجرو بنتيجة 89-74، وبفوز ليتوانيا على المكسيك بنتيجة 96-66، سينتقل كل من مصر والمكسيك للعب المباريات الترتيبية لتحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ 32.

ويمتلك منتخب مصر فرصة المشاركة في الأولمبياد باريس 2024 حال تحقيق أفضل مركز إفريقي في البطولة، ويمثل إفريقيا كل من أنجولا وجنوب السودان وكوت ديفوار وكاب فيردي.

وسيلعب منتخب مصر المباراة الأخيرة في المجموعات ضد المكسيك يوم الثلاثاء المقبل.

وعاد المنتخب المصري مجددا إلى المونديال بعد غياب تسع سنوات، إذ غابت مصر عن نسخة 2019.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه.

تاريخ مصر في السلة

انطلقت منافسات كأس العالم لكرة السلة بداية من نسخة 1950 والتي أقيمت في الأرجنتين.

وشهدت النسخة الأولى مشاركة منتخب مصر والذي حقق المركز الخامس من أصل عشرة فرق.

وتشهد النسخة التاسعة عشر من كأس العالم مشاركة مصر للمرة السابعة تاريخيا.

ومنذ خوض منافسات نسخة 1994 غابت مصر عن الظهور المونديالي حتى نسخة 2014 في إسبانيا، ليغيب بعدها المنتخب في نسخة 2019 بالصين قبل أن يعود بالنسخة الحالية.

ولعب منتخب مصر تاريخيا 40 مباراة في كأس العالم وحقق الفريق الفوز ست مرات.

وعلى المستوى القاري ظهر منتخب مصر 24 مرة في بطولة أمم إفريقيا وسبق وأن حقق اللقب خمس مرات.

ويعود آخر لقب قاري حققه المنتخب إلى نسخة 1983 ومنذ ذلك التتويج لم يحصد منتخب الفراعنة اللقب رغم صعوده إلى النهائي أربع مرات آخرهم 2013.

ولا تتوقف إنجازات السلة المصرية عند أمم إفريقيا إذ سبق وأن شارك منتخب مصر في بطولة أمم أوروبا أربع مرات سابقة.

فخلال الفترة من 1937 وحتى 1953 لعب المنتخب المصري أربع من ست نسخ أقيمت من بطولة أمم أوروبا.

وحصد الفراعنة لقب أمم أوروبا في نسخة 1949 كما حقق الميدالية البرونزية في 1947.

ويعتبر منتخب مصر الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي توج بأمم أوروبا.

وأولمبيا شارك منتخب السلة سبع مرات من أصل 20 مشاركة كانت آخرها في سيول 1988.

ويسعى منتخب الفراعنة للعودة إلى الأولمبياد مجددا ويمكنه حسم ذلك إذا حقق أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم.

نظام التأهل

يشارك 32 منتخبا في النسخة الحالية من كأس العالم ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع أربعة منتخبات في المجموعة الواحد.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي يقام بنظام المجموعة أيضا.

إذ يضاف متأهلي المجموعة الأولى إلى الثانية في مجموعة جديدة وهكذا حتى المجموعة التي تضم متأهلي المجموعتين السابعة والثامنة.

ويلعب كل فريق أمام الفريقين المتأهلين من المجموعة الأخرى وبعد ذلك يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بالنظام الإقصائي المعروف بخروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.