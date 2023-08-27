انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شيفيلد ضد مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق89 جوووووووول رودري

ق85 جوووووول التعادل

ق74 روبن دياش ينقذ هدفا محققا

ق64 جوووووول هالاند برأسية

نهاية الشوط الأول

ق36. هالاند يسدد ركلة الجزاء في القائم.

ق35. ركلة جزااء لمانشستر سيتي حصل عليها ألفاريز بعد لمسة يد.

ق27. خوليان ألفاريز يهدر فرصة تسجيل الأول أمام المرمى بعد خروج رائع من الحارس فورينجهام.

ق20. هدف أول غير محتسب لمانشستر سيتي عن طريق ناثان أكي بسبب وجود تسلل على رودري.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل