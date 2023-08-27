تشكيل مانشستر سيتي - ألفاريز وهالاند يقودان الهجوم.. وفودين ودوكو على الدكة

أعلن خوانما ليو مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شيفيلد يونايتد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على شيفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب بيب جوارديولا عن المباراة بسبب إجراء عملية جراحية في الظهر ليقود ليو المباراة بدلا منه.

ويلعب برناردو سيلفا في الهجوم بجوار خوليان ألفاريز وجاك جريليش وإيرلنج هالاند.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش

ألدفاع: كايل ووكر - ناثان أكي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش

أماهما: برناردو سيلفا - خوليان ألفاريز - جاك جريليش

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويجلس فيل فودين على دكة البدلاء برفقة الوافد الجديد جيريمي دوكو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

أوسكار بوب - جيريمي دوكو - فيل فودين - سيرجيو جوميز - ريكو لويس - جيمس مكاتي - ستيفان أورتيجا - كول بالمر - كالفن فيليبس.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في أول مباراتين بينما خسر شيفيلد في أول جولتين.