برناردو سيلفا: غياب جوارديولا لن يؤثر علينا كثيرا

يشعر برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن غياب مدربه بيب جوارديولا عن قيادة الفريق لفترة قصيرة لن يؤثر على السماوي.

ويغيب جوارديولا بسبب خضوعه لجراحة في الظهر، على أن يعود بعد التوقف الدولي في سبتمبر.

وقال سيلفا لموقع ناديه: "سيكون تأثيرا غياب جوارديولا طفيفا، سيكون من الجيد وجوده بجوارنا".

وأردف "إذا كان سيغيب لشهرين أو 3 لأصبح تأثير ذلك كبيرا، لكنه سيبتعد عن مباراتين فقط قبل التوقف الدولي".

وواصل "نعرف تماما ما يريده منا بيب وما يريده طاقمه فبعض اللاعبين يتعاملون معهم منذ 7 سنوات".

"بالتأكيد سنتواصل مع جوارديولا وسنبذل أقصى ما في وسعنا للعب بنفس الطريقة والفوز بالمباراتين قبل عودته".

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ويحل سيتي ضيفا على شيفيلد يونايتد يوم الأحد ثم يستضيف فولام السبت المقبل.

قبل أيام، أعلن نادي مانشستر سيتي خضوع جوارديولا لعملية جراحية في الظهر.

وكشف مانشستر سيتي أن جوارديولا خضع للجراحة يوم الثلاثاء، من أجل علاج مشاكل روتينية في الظهر.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء لجوارديولا وعودته سريعا لاستكمال مهمته مع الفريق.

وخضع جوارديولا للجراحة في برشلونة على يد الطبيبة ميريا إيلوكا، وسيقضي المدرب فترة التأهيل في برشلونة أيضا.

وفي غياب جوارديولا سيشرف على تدريب الفريق مساعده خوانما ليلو وسيتولى قيادة الفريق لحين عودة بيب عقب فترة التوقف الدولي.

خوانما ليلو مساعد جوارديولا سيتولى تدريب مانشستر سيتي بشكل رسمي إلى ما بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة لحين شفاء بيب وتعافيه من الجراحة في الظهر.

وبذلك سيقود خوانما ليلو مانشستر سيتي أمام كل من شيفيلد يونايتد وفولام.