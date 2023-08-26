فرج عامر: هذه مفاوضاتنا مع الزمالك.. وأنا من سأشكو أجايي أمام فيفا

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن الانتقالات المحتملة خلال سوق الصيف، وأزمة اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

وقال عامر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم نطلب ضم عبد الله جمعة من الزمالك، طلبنا محمود شبانة وحمدي علاء".

وعن أزمة شكوى النيجيري جونيور أجايي ضد النادي قال: "موقفنا سليم 100% في مسألة أجايي. تلقى منا الكثير من الأموال وليس لديه أي مستحقات. لا أعرف لماذا يشكونا".

وأضاف "أرسلناه لطبيب متخصص ونتعامل مع أفضل مراكز العلاج الطبيعي. حذفت صورة عقده التي نشرتها على صفحتي ولكني أصر أن هذا كان من حقي".

وتابع "حتى الآن أجايي لم يلجأ لـ فيفا، أنا من سأذهب إلى فيفا لشكواه وسآخذ حقي".

وبسؤاله عما سيطلبه أمام فيفا بشان اللاعب أجاب "سأطلب ما سأطلبه".

وعن احتراف لاعبي الفريق الأفارقة قال: "صديق أوجولا أتاه عرض بـ 1.5 مليون دولار ولكن المدرب أحمد سامي متمسك به".

وأضاف "ودوكو دودو أتاه عرض بـ 750 ألف دولار من أوكرانيا ولكن نصحناه بعدم الذهاب إلى هناك بسبب ظروف الحرب".

واختتم "أتاه عرض من ناد كبير في فرنسا بـ 600 ألف يورو، لا أمانع تركه ولكن حين راجعنا العقد وجدنا أخطاء، كما رفضت الحصول على الأموال بعد 10 أيام من تسليم بطاقته الدولية، واشترطت إرسالها بعد تسلم الأموال مباشرة".

ماذا حدث؟

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.