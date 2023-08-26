العاشر.. تشيلسي يضم جورجي بيتروفيتش

السبت، 26 أغسطس 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

جورجي بيتروفيتش

ضم تشيلسي الإنجليزي الحارس الصربي جورجي بيتروفيتش قادما من نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي.

ووقع الحارس الصربي البالغ 23 عاما على عقد انتقاله لمدة 7 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وأصبح الصربي عاشر صفقات البلوز، وبحسب التقارير فأن صفقة انتقاله كلفت النادي 16 مليون يورو.

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يأتي ذلك لتعويض رحيل السنغالي إدوارد ميندي والإسباني كيبا صوب أهلي جدة السعودي وريال مدريد على الترتيب.

وضم البلوز سابقا، الحارس روبرت سانشيز قادما من برايتون وهو من يحرس مرمى الفريق اللندني.

وقال بيتروفيتش لموقع النادي الرسمي: "هذه خطوة كبيرة لي وحلم لعب لأن ألعب لأحد أكبر أندية العالم، اليوم حققت حلمي وأنا سعيد"

وأضاف "اللعب في الدوري الأمريكي شئيا كنت أود تجربته، أود التعلم الكثير هنا في تشيلسي، لا أطيق الانتظار لملاقاة الجميع واللعب في ستامفورد بريدج".

وبدأ بيتروفيتش في صربيا وخاض 86 مباراة بقميص فريق تشوكاريتشكي الصربي.

وانضم لنيو إنجلاند في أبريل 2022 وخاض مع الفريق 32 مباراة وحصد جائزتي أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي وأفضل حارس.

وخاض في الموسم الجاري 22 مباراة بالدوري الأمريكي وشارك في مباراة كل النجوم ضد أرسنال.

جورجي بيتروفيتش تشيلسي نيو إنجلاند الدوري الألماني
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