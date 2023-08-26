الخسارة الأولى.. برايتون يسقط بثلاثية على ملعبه ضد وست هام

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

وست هام

حقق وست هام الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسارة برايتون جاءت بعد تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري، بينما يستمر وست هام بدون خسارة حتى الآن.

وحقق وست هام الفوز على برايتون للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بتاريخه.

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الفوز رفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق الأهداف عن توتنام وأرسنال.

تقدم جيمس وارد براوس بالهدف الأول لوست هام بعد انطلاقة من ميكيل أنطونيو الذي أهدى الكرة أمام المرمى نحو براوس ليضعها في الشباك بسهولة.

وأضاف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58 مستغلا عرضية سعيد بن رحمة ليستلم الكرة بشكل رائع ويسجل في الشباك.

وبعد خمس دقائق أضاف أنطونيو الهدف الثالث بعد تمريرة من بوين ليمر من المدافع ويسدد في المرمى.

وسجل باسكال جروس هدف برايتون الوحيد بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 81.

وأصبح جروس هو الهداف التاريخي لبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله للهدف الـ 27.

وعلى الرغم من خسارة برايتون إلا أن الفريق تحت قيادة دي زيربي تمكن من تسجيل 70 هدفا واستقبل 53 في 35 مباراة تحت قيادة دي زيربي ليكون المعدل الأعلى من بين المدربين الذي قادوا أكثر من 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وسيلعب برايتون مباراته المقبلة ضد نيوكاسل يوم السبت المقبل، بينما سيحل وست هام ضيفا على لوتون تاون.

برايتون وست هام الدوري الإنجليزي
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