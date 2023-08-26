أرتيتا: هافيرتز سيكتسب حب الجماهير.. وسعيد من أجل فابيو فييرا

السبت، 26 أغسطس 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

أرسنال - كريستال بالاس - ميكيل أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ثقته في أن يقدم كاي هافيرتز ما يجعله يكتسب حب جماهير الفريق.

وتعادل أرسنال مع فولام بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بكل تأكيد المباراة تكون أصعب عندما تهدي الخصم هدفا في الدقيقة الأولى وعلى الرغم من سيطرتنا في الشوط الأول لم نشكل خطورة كبيرة".

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واستمر "في الشوط الثاني أجرينا بعض التبديلات والتي صنعت الفارق وجلبت ثقة كبيرة للفريق وتقدمنا في النتيجة ولكن كان يجب أن ندافع عن المرمى بأرواحنا".

وتابع "إذا قارنا تلك المباراة بمباراتنا الأخيرة ضد فولام في الموسم الماضي كنا أفضل 10 مرات وعلى الرغم من ذلك فزنا في الدقيقة الأخيرة أما اليوم تعادلنا".

وأضاف "بالفرص الكثيرة التي صنعناها في الشوط الثاني لم أر الحاجة لدخول جابرييل جيسوس ولكننا قررنا دخوله في الدقائق الأخيرة، لقد تدرب لأيام قليلة بعد أن أجرى عملية جراحية".

وشدد "معجب جدا بأداء البدلاء وسعيد من أجل فابيو فييرا لأنه لم يشارك هذا الموسم ومن الصعب أن تشاهد لاعب يدخل بذلك الإصرار والإيجابية لذلك أنا سعيد من أجله".

وأتم "متأكد أن هافيرتز سيكسب حب الجماهير واعتقد أنه بالفعل قدم بعض الأشياء الجميلة، مباراة اليوم كانت صعبة وكان يتحرك في بعض الأماكن ولكن لم تصله الكرة كثيرا ولكن الشيء الذي ينقصه هو أنه كان يجب أن يسجل بعض الأهداف في أكثر من فرصة خلال منذ بداية الموسم".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة السابعة في المركز الثاني بشكل مؤقت.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة يوم الأحد المقبلة,

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي
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