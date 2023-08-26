تين هاج: بداية مريعة ولكن.. نوتنجهام يهدر الوقت وكان يتم مكافأته على ذلك

السبت، 26 أغسطس 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن قلب فريقه للنتيجة من التأخر أمام نوتنجهام فورست بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لـ بي بي سي بعد المباراة: "بداية مريعة، ولكن شخصية الفريق كانت رائعة".

وأضاف "حافظنا على الهدوء والإيمان وتمسكنا بخطتنا. لعبنا كرة قدم جيدة وسجلنا 3 أهداف. كانت عودة عظيمة".

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وأوضح "مع كل الاحترام لنوتنجهام فورست، لا يمكننا أن نسمح بمثل تلك الأهداف. لقد تركناهم يسجلون بسهولة وهذا جنون. أحيانا يحدث ذلك، والأهم أننا حافظنا على الهدوء".

وتابع تين هاج "هذه علامة على قدرة الفريق على العودة. إذا بدأت بداية كهذه يجب أن تتجاوزها وهذا ليس سهلا. لدينا الشخصية، ويجب أن نتحسن في لحظات معينة، ولكن بشكل عام الفريق يملك الشخصية للعودة طوال الوقت".

وأخيرا عن إضاعة نوتنجهام للوقت قال: "القواعد ليست صحيحة. الفريق يهدر الوقت منذ البداية وكان يتم مكافأته على ذلك".

وفي تصريحات تالية لسكاي سبورتس قال عن إصابة المدافع رافاييل فاران: "كان يشتكي بعض الشيء. يجب أن أرى موقف الإصابة، وسأعرف الموقف من الجهاز الطبي".

وبعد دقائق أولى حبست الأنفاس، عاد مانشستر يونايتد وقلب تأخره بهدفين في أول 4 دقائق لفوز بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

سجل أهداف نونتجهام: تاييو أونيي وويلي بولي، فيما سجل أهداف يونايتد: كريستيان إريكسين وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

ورفع يونايتد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تكبد نوتنجهام خسارته الثانية في الموسم وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 14.

ولم يخسر يونايتد في آخر 20 مباراة له على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي.

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