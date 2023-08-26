مدرب توتنام: دخول الظهيرين للعمق؟ أقلد بيب جوارديولا

السبت، 26 أغسطس 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

أشار أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام إلى أنه يُقلد أفكار بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي.

وانتصر توتنام على بورنموث بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ورد أنجي بوستيكوجلو على تقدم الظهيرين هجوميا ليصبحا لاعبي وسط قائلا لقناة TNT الإنجليزية عقب المباراة مازحا: "فقط أقلد خطة جوارديولا، عملنا كثيرا على ذلك، يتعلق الأمر أحيانا بالغرائز، نحاول إنشاء نظام يتسم بالمرونة قدر الإمكان".

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ويعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لـ سيتي على زيادة الظهيرين ليصبحا لاعبي وسط، من أجل منح زيادة عددية لفريقه وقوة هجومية أكبر.

وأضاف "إذا كان هناك مساحة، أنسى أنك ظهير، أنت لاعب تريد استغلال المساحة، ومن ثم الأمر يعود لنا لتغطية المساحة التي تركتها".

وأكمل "عندما يدرك اللاعبون أن لديهم الحرية لفعل ذلك (الزيادة الهجومية) دون أن يخل بالنظام حينها لن يفكروا مرتين، عندما يجدوا مساحة في الداخل سأذهب إليها".

وأتم "بيدرو بورو وديستني أودوجي عندما يمتلكان الكرة ويركضان بها، من الصعب إيقافهما حقا، وإذا كان ذلك في العمق سيكون الأمر أكثر فعالية لنا".

وحقق توتنام الفوز بثنائية عبر هدفي جيمس ماديسون وديان كولوسفسكي.

ويحتل توتنام بشكل مؤقت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط بعد تعادل ضد برينتفورد وانتصار على مانشستر يونايتد ثم بورنموث.

وسيحل الديوك في الأسبوع المقبل على بيرنلي ضيوفا في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

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