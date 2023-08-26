عودة مكتملة تعوض صدمة البداية.. مانشستر يونايتد ينتصر بثلاثية على نوتنجهام

بعد دقائق أولى حبست الأنفاس، عاد مانشستر يونايتد وقلب تأخره بهدفين في أول 4 دقائق لفوز بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

سجل أهداف نونتجهام: تاييو أونيي وويلي بولي، فيما سجل أهداف يونايتد: كريستيان إريكسين وكاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

ورفع يونايتد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تكبد نوتنجهام خسارته الثانية في الموسم وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 14.

ولم يخسر يونايتد في آخر 20 مباراة له على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي.

التشكيل

بدأ أنتوني مارسيال وكريستيان إريكسن وديوجو دالوت بشكل أساسي لأول مرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وقاد النيجيري تاييو أونيي هجوم نوتنجهام فورست، وبدأ مات تيرنر في حراسة المرمى.

وصف المباراة

تأخر مانشستر يونايتد بعد أول 3 دقائق و47 ثانية بثنائية مبكرة للغاية.

في الدقيقة الثانية وجد النيجيري تايوو أونيي نفسه منفردا من منتصف الملعب وسدد في شباك الكاميروني أندري أونانا مسجلا الأول لصالح الضيوف.

وأصبح النيجيري ثالث لاعب إفريقي يسجل في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي بعد إيمانويل أديبايور ومحمد صلاح، والرابع عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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Goal!



What a counter from Nottingham Forest, from a Manchester United corner, Forest break up the pitch and Taiwo Awoniyi scores! #beINPL #MUNNFO 👺🌳 pic.twitter.com/LtY3nSGzPC — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 26, 2023

وفي الدقيقة الرابعة برأسية من يوان بولي أضاف الهدف الثاني للضيوف وسط صدمة وذهول في أولد ترافورد.

ولأول مرة يستقبل يونايتد ثنائية في أول 4 دقائق بالدوري الإنجليزي منذ 19 أكتوبر 1946 ضد بلاكبول.

رد مانشستر يونايتد جاء سريعا، في الدقيقة 17 حوّل كريستيان إريكسين عرضية ماركوس راشفورد من الجهة اليسرى في الشباك.

مساهمة عاشرة للدنماركي في 31 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للشياطين الحمر.

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Goal!



Manchester United pull a goal back! Christian Eriksen gets on the end of a drilled cross from Marcus Rashford. #beINPL #MUNNFO 👺🌳 pic.twitter.com/isDGXP1S9U — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 26, 2023

ضغط مانشستر يونايتد بقوة بحثا عن إنهاء الشوط الأول متعادلا لكن تسرع الشياطين ودفاع نوتنجهام ساهما في خروج اللقاء بتقدم الضيوف بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني أشرك إريك تين هاج المدير الفني للشياطين، فيكتور ليندلوف بدلا من رافائيل فاران.

وأدرك يونايتد التعادل بجملة فنية رائعة، ركلة ثابتة نفذها برونو بتمريرة صوب راشفورد من الجهة اليمنى لليسرى، وأرسل الإنجليزي عرضية متقنة لبرونو الذي مهد الكرة برأسية لـ كاسيميرو الذي لمس الكرة مرة وسدد في الثانية في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 51.

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أجرى تين هاج تغييرا آخر بمشاركة جادون سانشو بدلا من مارسيال في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 67 تحصل جو وورال قائد نوتنجهام على بطاقة حمراء بعد عرقلة برونو المنفرد تماما بالمرمى.

وتحصل راشفورد على ركلة جزاء في الدقيقة 76 انبرى لها برونو وسددها في الشباك ليكمل يونايتد عودته في النتيجة.

ومنذ انتقاله في فبراير 2020 أصبح برونو أكثر من سجل وصنع في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي في 12 مباراة مختلفة.

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Goal!



Manchester United go 3-2 up from the penalty spot! Bruno Fernandes finds the bottom corner. #beINPL #MUNNFO 👺🌳 pic.twitter.com/qqqjwxv1nX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 26, 2023

كاد ويلي بولي أن يُسكت جمهور أولد ترافورد مجددا برأسية تصدى لها أونانا بشكل رائع في الدقيقة 86.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد ويحقق يونايتد ثاني انتصاراته في الموسم.

مباريات الخامسة

وتغلب ولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد سجله ساسا كاليدجيتش في الدقيقة 87.

الفوز منح الذئاب انتصارهم الأول لهذا الموسم، رافعا رصيدهم إلى 3 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا.

فيما تعادل برينتفورد مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، بعد تقدم كيفن شايد لبرينتفورد في الدقيقة 18، وتعادل يواكيم أندرسن في الدقيقة 76.

برينتفورد رفع رصيده لـ 5 نقاط في المركز السادس مؤقتا، بينما يتواجد كريستال في المركز العاشر برصيد 4 نقاط حتى إشعار آخر.