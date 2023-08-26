في مباراة متقلبة.. أرسنال يتعادل مع فولام ويتعثر لأول مرة في الدوري

تعادل أرسنال مع فولام بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لأرسنال بوكايو ساكا وإدي نيكيتيا، بينما سجل أندرياس بيريرا وجواو بالينيا لفولام.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة السابعة في المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق الأهداف عن توتنام المتصدر، بينما ارتفع رصيد فولام للنقطة الرابعة في المركز الـ 11.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بلياندو تروسادر في الهجوم بجوار بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي.

المباراة شهدت المشاركة الـ 83 على التوالي لساكا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي ليحطم الرقم القياسي في المشاركات المتتالية بتاريخ النادي.

أحداث المباراة

تقدم فولام بالهدف الأول سريعا في الدقيقة الأولى عن طريق أندرياس بيريرا بعد خطأ من ساكا وأرون رامسديل.

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Goal!



What a counter from Nottingham Forest, from a Manchester United corner, Forest break up the pitch and Taiwo Awoniyi scores! #beINPL #MUNNFO 👺🌳 pic.twitter.com/LtY3nSGzPC — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 26, 2023

وأهدر ساكا فرصة التعادل لأرسنال في الدقيقة الـ 31 برأسية سهلة من أمام المرمى.

في الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال حصل عليها البديل فابيو فييرا.

وسجل ساكا ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الـ 69 ليحرز هدف التعادل.

وفي الدقيقة الـ 73 أضاف نكيتيا التعادل مستغلا عرضية من فييرا.

وتعرض كالفين باسي لاعب فولام للطرد في الدقيقة الـ 83 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبعد أربع دقائق تعادل فولام من جديد عن طريق بالينيا الذي استغل ركنية داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في المرمى.

واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل من الضائع.

حاول أرسنال التسجيل من جديد ولكن على عكس مجريات المباراة كاد أداما تراوري أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ 93 بعد انطلاقة رائعة ولكن لينو منعه من التسجيل.

وتألق لينو في التصدي لتسديدة قوية من فابيو فييرا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات يوم 3 سبتمبر المقبل.