المصري يكشف لـ في الجول سبب تعثر انضمام كاجالي درامي

السبت، 26 أغسطس 2023 - 16:54

كتب : عمرو نبيل

كاجالي درامي - منتخب جامبيا للشباب

تعثرت صفقة انتقال الجامبي كاجالي درامي لصفوف المصري البورسعيدي.

وقال ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com :" كاجالي درامي رفض الخضوع إلى الاختبار في معسكر الفريق بالمغرب. اللاعب جمع متعلقاته وغادر مقر إقامة الفريق".

وأضاف "وقعنا في وقت سابق عقد ثلاثي مع كيب تاون واللاعب ولكننا أنهينا الأمور المالية بعد رفض اللاعب الخضوع إلى الاختبار وعاد إلى ناديه".

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ويلعب درامي في أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، وهو لاعب منتخب جامبيا للشباب.

ويخوض المصري معسكرا يستمر لأسبوعين في مدينة مراكش.

وتضم البعثة 35 فردا بينهم 23 لاعبا.

ومن المقرر أن يحصل أحمد أيمن منصور على إذن السفر ويلحق بالبعثة.

أيضا سيسافر التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز السابق، بعد إتمام اتفاقه مع النادي البورسعيدي.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس في جدول الترتيب.

المصري كاجالي دارمي
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