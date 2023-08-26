دي بروين: أفضل برونو فيرنانديز عن أوديجارد.. ومفاجأة بشأن أصعب ملعب في إنجلترا

يفضل كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي برونو فيرناديز قائد مانشستر يونايتد كأكثر صانع فرص في الدوري الإنجليزي وذلك عن مارتن أوديجارد وجيمس ماديسون من أرسنال وتوتنام.

وحل دي بروين ضيفا على شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وكان يحصل على 3 صور ويتم طرح سؤالا عليه ومن ثم يرتب الاختيارات من المركز الأول للثالث.

وجاء الحوار كالتالي:

أفضل لاعب خط وسط تاريخيا؟

زين الدين زيدان

لوكا مودريتش

أندريس إنييستا

وقال دي بروين: "كان من الرائع رؤية زيدان في ذلك الوقت، مودريتش وإنييستا متشابهان جدا وكان يمكن أن أستبدل ترتيبهما".

أصعب ملعب في الدوري الإنجليزي

سان جيمس بارك

أنفيلد

الإمارات

وبرر دي بروين اختياره "حتى رغم أن بعض الأوقات لم تكن نتائجهم جيدة لكن أجواء ملعب نيوكاسل كانت جيدة".

وواصل "في أنفيلد مواجهة ليفربول رأيت اختلافا حينما تكون مباراة كبرى تقام في دوري أبطال أوروبا أو تقام مساء وليس في الثانية عشر ظهرا كلا الملعبين أفضل من أرسنال الموسم الماضي كان أفضل في الإمارات لكن قبل ذلك لم تكن الأجواء قوية".

وأكمل "أتذكر مرة واجهناهم في كاس الرابطة ثم بعد ذلك بثلاثة أيام في ملعب الإمارات وكانت الأجواء باردة، هناك تغير كبير الآن في ملعب الإمارات وهذا جيد بالنسبة لهم".

أفضل صانع فرص في الدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديز

مارتن أوديجارد

جيمس ماديسون

وقال لاعب منتخب بلجيكا: "برونو ماكينة إبداع، أوديجارد يحب التحكم في الكرة أكثر وماديسون خلاق كذلك لكنني أحتاج لرؤية الكثير منه في فرق كبرى".

وواصل "برونو يستطيع صناعة الفرص والتسديد من 30 مترا هو دائما يقدم كل ما لديه ويأخذ المخاطرات وأنا معجب ذلك ويفعل ذلك لمدة طويلة، أوديجارد كان مدهشا الموسم الماضي ولكنه مازال أصغر".

صاحب أفضل قصة شعر

إرلينج هالاند

جاك جريليش

فيل فودين

أصعب مدافع

فيرجيل فان دايك

تياجو سيلفا

ليساندرو مارتينيز

وقال: "فيرجيل لديه كل شيء أعرفه جيدا ولديه كل المقومات وهو قائد، وتياجو رائع لكن فيرجيل يتفوق عليه بشكل بسيط".

وأكمل "ليساندرو لاعب جيد لكنني لا أعرفه جيدا لقد لعبت ضده مرة أو مرتين لذا من الصعب اختياره عليهما، في المقابل رأيت تياجو سيلفا ولعبت ضده أمام ميلان وباريس سان جيرمان".

الفائز بالكرة الذهبية أولا

إرلينج هالاند

فينيسيوس جونيور

كيليان مبابي

وبرر "أعتقد أنه من الصعب أن يفوز بها مبابي لما يحدث حاليا معه خلال الصيف وأيضا أعتقد أنه من الصعب الفوز بها مع باريس سان جيرمان، إن ذهب إلى ريال مدريد فربما سأختاره أولا، هالاند لديه الفرصة للفوز بها كذلك، لكن ميسي مازال متواجدا في السباق".

أفضل مرة فزت فيها في الدوري الإنجليزي

قلب النتيجة على أستون فيلا

الفوز بالدوري بـ100 نقطة

الفوز بالدوري في موسم الثلاثية التاريخية

وقال دي بروين: "أعتقد أن تتويجنا ضد أستون فيلا كان الأكثر روعة وعاطفية لم أعش تلك الأجواء من قبل ولقد كنت في كل جزء من الملعب بعد نهاية اللقاء، الفوز بدوري الـ100 نقطة كان رائعا كذلك بعد تحقيق الأمر في الجولة الأخيرة".

وأتم "الموسم الماضي فزنا بالدوري لكنها لم تكن نفس المشاعر نعم في النهاية فزنا بالثلاثية لكننا هنا نتحدث عن لقب الدوري فقط، الأمر ضد أستون فيلا كان أصعب لقد كنا متأخرين في النتيجة بهدفين وعندما سجلنا هدفا سقطوا وكنت أبكي بعد الظفر باللقب وكان الجمهور يحتضنني وكنت أقول لنفسي ماذا يحدث هنا ".