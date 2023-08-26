مدرب نانت: مصطفى محمد كان رائعا أمام موناكو.. وهذا ما افتقدناه

السبت، 26 أغسطس 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

أثنى بيير أريستوي مدرب نانت على ما قدمه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد أمام موناكو.

وحصد نانت نقطته الأولى من الموسم بعدما سجل مصطفى محمد ثنائية في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

وقال أريستوي في مؤتمر صحفي: "كنا الأقرب لحصد نقاط مباراة موناكو كاملة. نحن بحاجة إلى أن نكون أقوى دفاعيا. عليك أن تكون أقوى دفاعيا لتمنح نفسك الفرصة للعب هجوميا طوال المباراة".

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وأضاف "علينا أن ننظر لنصف الكوب الممتلئ. إمكانياتنا الهجومية تنمو وتتطور. ما قدمه مصطفى محمد كان رائعا"

وأجاب"مستقبلي؟ لا أريد التحدث عن ذلك، أقول دائما أنني في خدمة نانت وأنا صادق في ذلك وأعمل بكل حماس دون النظر إلى المستقبل".

وتواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد ثنائية ضد موناكو في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة.

ووصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022.

ولأول مرة يسجل نانت 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي منذ 15 يناير 2023 ضد مونبييليه.

وتصدر موناكو الترتيب برصيد 7 نقاط بشكل مؤقت، فيما حصد نانت نقطته الأولى وارتقى للمركز الثامن عشر.

مصطفى محمد موناكو نانت
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