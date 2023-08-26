كما انفرد في الجول - كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة في السعودية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الإفريقي في السعودية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

وسيتم الإعلان عن مواعيد طرح التذاكر وانطلاق المباراة في وقت لاحق.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق من مصدر من كاف إقامة المباراة في مدينة الطائف في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال فيرون موسينجو أومبا السكرتير العام لكاف: "متحمسون لإقامة السوبر الإفريقي في دولة جديدة وهي السعودية التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وواصل "تصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم حاليا، وينتقل النجوم حاليا إلى السعودية وكرة القدم الإفريقية تعد جزءا من هذه الحركة".

وأتم "أشكر أسرة الكرة السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى كأس سوبر مثير".

أما إبراهيم القاسم السكرتير العام للاتحاد السعودي لكرة القدم فقال: "تعاوننا مع كاف لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا معه وعلامة فارقة في تعاوننا المستمر، أشكر كاف على هذه الفرصة ونتطلع إلى مباراة رائعة لجميع المشاركين".

وكان كاف وقع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مذكرة تفاهم في وقت سابق مدتها خمس سنوات تهدف لاستضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.