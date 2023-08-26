مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد وأرسنال وسان جيرمان

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية.

وفي إنجلترا سيواجه بورنموث منافسه توتنام في الثانية والنصف ظهرا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أما في الخامسة مساء فسيلتقي أرسنال مع فولام عبر القناة ذاتها.

وفي الوقت ذاته سيواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

أما في الدوري الإيطالي فسوف يواجه ميلان منافسه تورينو في العاشرة إلا ربع مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

وسيواجه بوخوم منافسه بروسيا دورتموند في ألمانيا في الرابعة النصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه لانس في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

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