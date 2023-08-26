كما انفرد في الجول - الإخبارية: السعودية تستضيف السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

كشفت تقارير سعودية عن استضافة البلاد لـ كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق استضافة المملكة العربية السعودية لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة.

وكشف حساب قناة "الإخبارية" الرياضية: "إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف".

وأشار حساب "أخبار السعودية" لإقامة المباراة يوم 15 سبتمبر المقبل.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com أمس الجمعة: "تلقينا عرضا جيدا بشأن السوبر الإفريقي من قبل السعودية ووافقنا عليه".

وواصل "المباراة ستقام في مدينة الطائف".

وعن الموعد المقترح قال: "الموعد المبدئي حتى الآن سيكون الـ15 من شهر سبتمبر المقبل حسب رغبة العرض السعودي".

وأتم المصدر تصريحاته "خلال ساعات سنعلن عن كافة التفاصيل والموعد النهائي للمباراة بشكل رسمي".

وسيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، فسبق أن استضافت قطر 3 نهائيات شهدت 2 منها سابقا تتويج الأهلي والزمالك باللقب.