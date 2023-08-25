انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(0) لوتون.. فوز أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن تشيلسي ريس جيمس وميكايلو مودريك وكايرني تشوكويميكا وبينوا بادياشيلي وأرماندو برويا وماركوس بينتيلي وتريفو شالوبا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو بداعي الإصابة، فيما يغيب الوافد الجديد روميو لافيا بسبب عدم الجاهزية.

فيما يبدأ مويسيس كايسيدو، الوافد من برايتون والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مباراته الأساسية الأولى مع تشيلسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - مويسيس كايسيدو - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

البدلاء: لوكاس بيرجستروم - إيدي بيتش - بشير هامفريز - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - ليسلي أوجوتشوكو - دييجو موريرا - نوني مادويكي - ميسون برستو

وحقق البلوز نقطة وحيدة حتى الآن بالتعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام وست هام يونايتد 3-1 في الجولة الثانية.

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ق 76 جووووول جاكسون يسجل أخيرا من صناعة سترلينج

ق 69 جوووول سترلينج الثاني من صناعة جوستو

ق 66 جاكسون يمرر وسترلينج يسدد ولكن بجوار القائم

ق 61 رايان جيليس يسدد وسانشيز يتصدى على مرتين

ق 53 جاكسون يهدر مجددا والحارس يتصدى

ق 51 جاكسون يسدد ولكن الكرة الحارس إلى ركنية

استراحة

ق 42 تسديدة من عيسى كابوري ولكن تصطدم بدفاع تشيلسي

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ق 17 جووووول أول من رحيم سترلينج.. يتسلم ويخترق ويراوغ ويسجل الأول

ق 7 اووووه ماذا أهدر سترلينج.. متابعة صاروخية تقع بين يدي الحارس

ق 4 رحيم سترلينج يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

بداية المباراة