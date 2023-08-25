تشكيل تشيلسي - الأغلى يبدأ.. ومقاعد البدلاء تعاني 10 غيابات في مواجهة لوتون

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوتشيتينو

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن تشيلسي ريس جيمس وميكايلو مودريك وكايرني تشوكويميكا وبينوا بادياشيلي وأرماندو برويا وماركوس بينتيلي وتريفو شالوبا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو بداعي الإصابة، فيما يغيب الوافد الجديد روميو لافيا بسبب عدم الجاهزية.

فيما يبدأ مويسيس كايسيدو، الوافد من برايتون والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مباراته الأساسية الأولى مع تشيلسي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - مويسيس كايسيدو - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

البدلاء: لوكاس بيرجستروم - إيدي بيتش - بشير هامفريز - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - ليسلي أوجوتشوكو - دييجو موريرا - نوني مادويكي - ميسون برستو

وحقق البلوز نقطة وحيدة حتى الآن بالتعادل مع ليفربول 1-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام وست هام يونايتد 3-1 في الجولة الثانية.

تشيلسي الدوري الإنجليزي لوتون تاون
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