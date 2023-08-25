كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية

تأهل الزمالك لنهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة في ثاني مباريات نصف النهائي للمسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويضرب الزمالك موعدا ناريا مع الكويت الكويتي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث يتأهل الفائز باللقب لبطولة سوبر جلوب –كأس العالم للأندية لكرة اليد- والتي ستقام في نوفمبر المقبل في السعودية

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي، وللمرة الخامسة في تاريخه، حيث حقق اللقب مرة وحيدة في 1999.

يتأهل لأول مرة الكويت الكويتي لنهائي المسابقة منذ نسخة 2012 وخسر حينها من الإفريقي التونسي.

وتفوق الكويت الكويتي في أولى مباريات نصف النهائي على البنك الأهلي بنتيجة 29-27.



































تقدم الزمالك بشكل مبكر بعد مرور 5 دقائق بنتيجة 3-2.

ووسع الفارق لـ 3 أهداف مع مرور 10 دقائق، وأصبحت النتيجة 7-4 مع انتصاف الشوط الأول.

قلص مضر الفارق بنتيجة 6-7 في الدقيقة 18، ثم وسّع الزمالك الفارق ليصبح 4 أهداف بنتيجة 10-6.

وظل الفارق كما هو وأنهى الأبيض الشوط الأول بفارق 5 أهداف بنتيجة 13-7.

في الشوط الثاني ظل الزمالك محافظا على فارق الأهداف الثلاثة.

وقلص مضر الفارق بتسجيل 5 أهداف في 4 دقائق لتصبح النتيجة 17-15 بعد مرور 9 دقائق.

مع انتصاف الشوط الثاني أصبح الفارق 3 نقاط مجددا بنتيجة 20-17.

ثم عزز الزمالك تفوقه 25-19 وقبل 5 دقائق على النهاية أصبحت النتيجة 27-21.

وأنهى الزمالك اللقاء بالفوز بنتيجة 29-24، وحصد كريم هنداوي حارس الأبيض جائزة رجل المباراة.