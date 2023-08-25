كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر

تأهل الزمالك لنهائي البطولة العربية لكرة اليد بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة في ثاني مباريات نصف النهائي للمسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويضرب الزمالك موعدا ناريا مع الكويت الكويتي في النهائي يوم الأحد المقبل، حيث يتأهل الفائز باللقب لبطولة سوبر جلوب –كأس العالم للأندية لكرة اليد- والتي ستقام في نوفمبر المقبل في السعودية

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة للنسخة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي، وللمرة الخامسة في تاريخه، حيث حقق اللقب مرة وحيدة في 1999.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف إقامة معسكرات مغلقة لـ الناشئين.. وموعد الإعلان عن تشكيلات الأجهزة الفنية كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. تحديد موعد قرعة بطولة إفريقيا للأندية 2023 الكونفدرالية - أرتا سولار يضرب هورسيد بثلاثية جديدة ويتأهل للقاء الزمالك فرج عامر: تقدمت بشكوى ضد فيوتشر.. وننتظر إدارة الزمالك الجديدة لضم ثنائي الأبيض

يتأهل لأول مرة الكويت الكويتي لنهائي المسابقة منذ نسخة 2012 وخسر حينها من الإفريقي التونسي.

وتفوق الكويت الكويتي في أولى مباريات نصف النهائي على البنك الأهلي بنتيجة 29-27.

تقدم الزمالك بشكل مبكر بعد مرور 5 دقائق بنتيجة 3-2.

ووسع الفارق لـ 3 أهداف مع مرور 10 دقائق، وأصبحت النتيجة 7-4 مع انتصاف الشوط الأول.

قلص مضر الفارق بنتيجة 6-7 في الدقيقة 18، ثم وسّع الزمالك الفارق ليصبح 4 أهداف بنتيجة 10-6.

وظل الفارق كما هو وأنهى الأبيض الشوط الأول بفارق 5 أهداف بنتيجة 13-7.

في الشوط الثاني ظل الزمالك محافظا على فارق الأهداف الثلاثة.

وقلص مضر الفارق بتسجيل 5 أهداف في 4 دقائق لتصبح النتيجة 17-15 بعد مرور 9 دقائق.

مع انتصاف الشوط الثاني أصبح الفارق 3 نقاط مجددا بنتيجة 20-17.

ثم عزز الزمالك تفوقه 25-19 وقبل 5 دقائق على النهاية أصبحت النتيجة 27-21.

وأنهى الزمالك اللقاء بالفوز بنتيجة 29-24، وحصد كريم هنداوي حارس الأبيض جائزة رجل المباراة.

الزمالك كرة يد البطولة العربية لكرة اليد
نرشح لكم
انتهت البطولة العربية لكرة يد – الزمالك (29) - (24) مضر السعودي.. إلى النهائي كرة يد - الكويت يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب البنك الأهلي انتهت البطولة العربية لـ اليد - البنك الأهلي (27) (29) الكويت.. إلى النهائي كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. تحديد موعد قرعة بطولة إفريقيا للأندية 2023 كرة يد - موعد مباراتي نصف نهائي البطولة العربية كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية ويضرب موعدا مع مضر السعودي كرة يد - البنك الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
بازل يبقي محمد دراجر في الدوري السويسري 7 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو 9 دقيقة | المحترفون
تشكيل تشيلسي - الأغلى يبدأ.. ومقاعد البدلاء تعاني 10 غيابات في مواجهة لوتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية 31 دقيقة | كرة يد
تشكيل ريال مدريد - كيبا أساسي لأول مرة.. واستمرار مودريتش على الدكة أمام سيلتا فيجو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر خوانما ليو: هكذا ستسير الأمور في غياب جوارديولا.. وموقف برناردو ودوكو 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي – الفتح (0) (1) النصر.. جوووووووول أووووووووول 58 دقيقة | السعودية
في حضور بيريرا.. عصام عبد الفتاح يحاضر الحكام في معسكر النخبة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب