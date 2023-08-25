مؤتمر خوانما ليو: هكذا ستسير الأمور في غياب جوارديولا.. وموقف برناردو ودوكو

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

خوانما ليو

تحدث خوانما ليو المدرب المساعد لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة شيفيلد يونايتد المقبلة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في غياب المدرب بيب جوارديولا.

ويغيب جوارديولا بسبب خضوعه لجراحة في الظهر، على أن يعود بعد التوقف الدولي في سبتمبر.

في غياب جوارديولا

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تأثير جوارديولا على تكتيك المباراة؟

"سيكون في كل شيء. التواصل مستمر عبر الهاتف ومكالمات الفيديو".

هل سيتواصل معك خلال المباراة؟

"التواصل مستمر كما قلت. إنه يشاهد شيفيلد الآن. صحته هي الأكثر أهمية، ولكن ذلك لا يمنعه عن كونه كما هو. إنه يركز على المباراة بشكل تام. سيشاهد المباراة عبر التلفاز فهو حاضر دائما".

كيف حاله الآن؟

"لقد أخبرنا أن الجراحة كانت ناجحة. عملية التعافي تأخذ الوقت اللازم، وهو يشعر أنه بخير وأنا سعيد بذلك".

من سيتحدث مع الفريق قبل المباراة؟

"بيب يفضل ذلك وجها لوجه، وبالتالي سأتعامل أنا مع هذا الأمر. بالتأكيد محتوى الحديث سيكون بناء على عمله، ولكننا لن نجري مكالمة فيديو لأنه لا يريد ذلك".

ماذا ستقول؟

"أمامنا بعض الحصص التدريبية وهذا شيء يتعلق بالشعور الذي تملكه، بالنظر للخصم ولحالة الفريق أيضا. بيب كان دائما يقوم بهذا العمل وسنتحدث عنه، وأيا كان ما سيقوله ويحدده فهذا ما سيحدث".

الوافد الجديد جيريمي دوكو وجاهزيته للعب

"كلما يأتي لاعب جديد نعتقد أنه سيجلب لنا شيئا جديدا وسيساعد الفريق بصورة عامة".

"الفريق في مستوى جيد وسيواصل التحسن، وهو لاعب عظيم وقد رأيتموه، فلديه مميزات محددة ويمكنه مساعدتنا".

"إنه يجذب الانتباه الآن فقط لأنه آخر من وصل إلى الفريق. لقد كان يلعب في الدوري الفرنسي بشكل جيد وبالتالي هو بحالة جيدة".

تجديد عقد برناردو سيلفا وجاهزيته للعودة

"برناردو هو نوع اللاعب الذي يجب أن تنظر لماضيه حتى تحدد أهميته، وهي واضحة للغاية".

"جاهزيته سؤال يُطرح على الطبيب، ولكنه تدرب بشكل طبيعي. لا أعتقد أنه مريض الآن وهو قادر على اللعب".

انتقال كالفن فيليبس إلى ليفربول؟

"السؤال يجب أن يوجه لجزء آخر من النادي، وبالتالي لا يمكنني الإجابة أو المساعدة".

العودة إلى العمل مع جوارديولا ومزاح الأخير عن رحيل كل مساعديه

"أنا رجل كبير في العمر. جوارديولا شخص مميز للغاية بالنسبة لي وليس فقط على مستوى كرة القدم. أنا هنا لأكون مع شخص مهم في حياتي، وهذا أمر مختلف. حين رحلت كان الأمر أشبه بـ (أراك لاحقا)".

وسبق للرجل المؤثر في مسيرة جوارديولا العمل معه مساعدا في مانشستر سيتي، ثم رحل وعاد مرة أخرى.

كما رحل عن الجهاز من قبل ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي لفريق أرسنال.

وتقام المباراة يوم الأحد 27 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة، وفاز سيتي بأول مباراتين على بيرنلي 3-0 وعلى نيوكاسل يونايتد 1-0.

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