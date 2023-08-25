مصدر من سموحة لـ في الجول: أجايي ليس له مستحقات.. وهذا موقفنا من نشر العقد

رد مصدر من نادي سموحة على الأسباب الأربعة لشكوى اللاعب النيجيري جونيور أجايي ضد النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أجايي ليس له أي مستحقات من العام الماضي، فقد تسلم مستحقاته بالكامل".

وأضاف "وجوده على قائمة الانتظار وضع مؤقت لحين تحدد موقف جاهزيته للعودة إلى الفريق".

وتابع "غيرنا طبيبه المعالج بالفعل ولديه الآن برنامج تأهيلي جديد مع طبيب خبير".

واختتم المصدر "نشر العقد لا يخصنا فلم يخرج عبر جهة رسمية تتبع النادي".

ماذا حدث؟

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.