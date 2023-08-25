مصدر مقرب من عمار حمدي لـ في الجول: لا يشعر بالراحة ويريد اللعب مع شوقي غريب

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 19:24

كتب : حامد وجدي

عمار حمدي

تستمر مسألة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، حيث يرغب اللاعب في تغيير وجهته.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اللاعب لا يشعر بالراحة في سيراميكا كليوباترا".

وأوضح "إنه يريد الانتقال للعب تحت قيادة شوقي غريب".

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ويتولى شوقي غريب قيادة نادي المقاولون العرب، وسبق لـ عمار حمدي اللعب تحت قيادته في المنتخب الأولمبي.

وتجمع الثنائي واقعة شهيرة وقت مباراة الودية للمنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل في 2020، حيث روى شوقي غريب عبر إذاعة أون سبورت: "يوم المباراة حددت موعد الغداء في الرابعة عصرا، والمباراة كانت في التاسعة مساء".

وأضاف "اعترض عمار حمدي قائلا: لا يمكنني البقاء لـ 5 ساعات بدون طعام، فصنعت "ساندوتشات كفتة" وأخذتها معي لأجله".

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع الأهلي للحصول على عمار حمدي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي قد شارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بالفعل قبل أن يرغب في تحول وجهته.

ويرغب عمار حمدي في فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا والانتقال إلى المقاولون العرب بدلا منه.

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي نقل رغبته إلى مسؤولي الأهلي وسيراميكا كليوباترا من أجل الاتفاق بين الطرفين.

ويحاول الأهلي التفاوض مع سيراميكا كليوباترا تنفيذا لرغبة اللاعب.

ورفض عمار حمدي حسبما علم FilGoal.com سابقا عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.

اللاعب البالغ 24 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.

وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

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