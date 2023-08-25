كرة يد - الكويت يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب البنك الأهلي

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الكويت - البطولة العربية لكرة اليد

حسم الكويت الكويتي تأهله لنهائي البطولة العربية لكرة اليد بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 29-27 في أول مباريات نصف النهائي للمسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وينتظر الكويت الفائز من مباراة الزمالك ومُضر السعودي والتي ستبدأ بعد قليل لمعرفة هوية منافسه في المباراة النهائية.

ولأول مرة يتأهل الكويت الكويتي لنهائي المسابقة منذ نسخة 2012 وخسر حينها من الإفريقي التونسي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. تحديد موعد قرعة بطولة إفريقيا للأندية 2023 كرة يد - موعد مباراتي نصف نهائي البطولة العربية كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية ويضرب موعدا مع مضر السعودي كرة يد - البنك الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية

ويتأهل بطل المسابقة للمشاركة في بطولة سوبر جلوب –كأس العالم للأندية- لكرة اليد والتي ستقام في نوفمبر المقبل في السعودية.

بدأ اللقاء مبكرا بين الفريقين بأهداف سريعة فأصبحت النتيجة 2-2 في الدقيقة الرابعة.

وتقدم الكويت بفارق هدفين بنتيجة 5-3 في الدقيقة السابعة، وحاول البنك الأهلي العودة في اللقاء.

وفي الدقيقة 15 استطاع تعديل النتيجة لتصبح 8-8.

وفي الدقيقة 22 استطاع الكويت أن يعيد الفارق لهدفين مجددا، وعاد البنك الأهلي في اللقاء بتعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

واستطاع الفريق الكويتي إنهاء الشوط الأول بنتيجة 14-12.

وفي الشوط الثاني زاد الكويت الفارق لصالحه.

وعاد البنك الأهلي وسجل 4 أهداف متتالية وأصبحت النتيجة في الدقيقة التاسعة 18-19 للكويت.

ومع انتصاف الشوط الثاني حقق البنك الأهلي التعادل بنتيجة 21-21.

عزز الكويت الكويتي تفوقه بـ 3 أهداف متتالية ثم أدرك البنك التعادل في الدقيقة 24 بنتيجة 25-25.

استغل الكويت فرصه في الدقائق الأخيرة وأنهى اللقاء بنتيجة 29-27.

كرة يد البطولة العربية البنك الأهلي الكويت الكويتي
نرشح لكم
كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية انتهت البطولة العربية لكرة يد – الزمالك (29) - (24) مضر السعودي.. إلى النهائي انتهت البطولة العربية لـ اليد - البنك الأهلي (27) (29) الكويت.. إلى النهائي كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. تحديد موعد قرعة بطولة إفريقيا للأندية 2023 كرة يد - موعد مباراتي نصف نهائي البطولة العربية كرة يد - الزمالك إلى نصف نهائي البطولة العربية ويضرب موعدا مع مضر السعودي كرة يد - البنك الأهلي إلى نصف نهائي البطولة العربية مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
بازل يبقي محمد دراجر في الدوري السويسري 7 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام موناكو 8 دقيقة | المحترفون
تشكيل تشيلسي - الأغلى يبدأ.. ومقاعد البدلاء تعاني 10 غيابات في مواجهة لوتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - من أجل كأس العالم للأندية.. الزمالك يتفوق على مضر ويتأهل لنهائي البطولة العربية 31 دقيقة | كرة يد
تشكيل ريال مدريد - كيبا أساسي لأول مرة.. واستمرار مودريتش على الدكة أمام سيلتا فيجو 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر خوانما ليو: هكذا ستسير الأمور في غياب جوارديولا.. وموقف برناردو ودوكو 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي – الفتح (0) (1) النصر.. جوووووووول أووووووووول 57 دقيقة | السعودية
في حضور بيريرا.. عصام عبد الفتاح يحاضر الحكام في معسكر النخبة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب