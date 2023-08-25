كرة يد - الكويت يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب البنك الأهلي

حسم الكويت الكويتي تأهله لنهائي البطولة العربية لكرة اليد بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 29-27 في أول مباريات نصف النهائي للمسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وينتظر الكويت الفائز من مباراة الزمالك ومُضر السعودي والتي ستبدأ بعد قليل لمعرفة هوية منافسه في المباراة النهائية.

ولأول مرة يتأهل الكويت الكويتي لنهائي المسابقة منذ نسخة 2012 وخسر حينها من الإفريقي التونسي.

ويتأهل بطل المسابقة للمشاركة في بطولة سوبر جلوب –كأس العالم للأندية- لكرة اليد والتي ستقام في نوفمبر المقبل في السعودية.



































بدأ اللقاء مبكرا بين الفريقين بأهداف سريعة فأصبحت النتيجة 2-2 في الدقيقة الرابعة.

وتقدم الكويت بفارق هدفين بنتيجة 5-3 في الدقيقة السابعة، وحاول البنك الأهلي العودة في اللقاء.

وفي الدقيقة 15 استطاع تعديل النتيجة لتصبح 8-8.

وفي الدقيقة 22 استطاع الكويت أن يعيد الفارق لهدفين مجددا، وعاد البنك الأهلي في اللقاء بتعادل قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

واستطاع الفريق الكويتي إنهاء الشوط الأول بنتيجة 14-12.

وفي الشوط الثاني زاد الكويت الفارق لصالحه.

وعاد البنك الأهلي وسجل 4 أهداف متتالية وأصبحت النتيجة في الدقيقة التاسعة 18-19 للكويت.

ومع انتصاف الشوط الثاني حقق البنك الأهلي التعادل بنتيجة 21-21.

عزز الكويت الكويتي تفوقه بـ 3 أهداف متتالية ثم أدرك البنك التعادل في الدقيقة 24 بنتيجة 25-25.

استغل الكويت فرصه في الدقائق الأخيرة وأنهى اللقاء بنتيجة 29-27.