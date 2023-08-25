بقيادة أسامة نبيه.. المريخ إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

تأهل المريخ السوداني لـ دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف.

ويقود أسامة نبيه فريق المريخ فنيا خلفا للبرازيلي ريكاردو منذ شهر يوليو الماضي.

ووصل المريخ لدور الـ 32 مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل في الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1.

وأقيمت المباراة في رواندا، حيث لا تقام مباريات الأندية السودانية في البلاد بسبب الأحداث السياسية.

🔺️ نهاية المباراة المريخ (0) ❌️ اوتوهو الكونغولي (0) ⭐️ المريخ يتاهل لدور ال32 من أبطال افريقيا pic.twitter.com/U1Q1PisfPw — Al Merrikh SC (@Almerrikh08) August 25, 2023

وينتظر المريخ الفائز من مباراة يانج أفريكانز التنزاني وإيه أس إيه أس بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول خارج قواعده ذهابا بنتيجة 2-0.

ومن المنتظر أن يخوض المريخ بحسب شبكة "بي إن سبورتس" مبارياته المقبلة في المغرب بعد موافقة الاتحاد المغربي على طلبه.

يذكر أن الهلال السوداني سيخوض مبارياته في القاهرة، حسبما أعلن في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ووصل المريخ في النسخ الـ 3 الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويعد أفضل إنجاز للفريق في دوري الأبطال الوصول لنصف نهائي نسخة 2015 وخسر حينها من مازيمبي الكونغولي.