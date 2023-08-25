بقيادة أسامة نبيه.. المريخ إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المريخ

تأهل المريخ السوداني لـ دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل في الإياب مع أوتوهو الكونغولي بدون أهداف.

ويقود أسامة نبيه فريق المريخ فنيا خلفا للبرازيلي ريكاردو منذ شهر يوليو الماضي.

ووصل المريخ لدور الـ 32 مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعدما تعادل في الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1.

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وأقيمت المباراة في رواندا، حيث لا تقام مباريات الأندية السودانية في البلاد بسبب الأحداث السياسية.

وينتظر المريخ الفائز من مباراة يانج أفريكانز التنزاني وإيه أس إيه أس بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول خارج قواعده ذهابا بنتيجة 2-0.

ومن المنتظر أن يخوض المريخ بحسب شبكة "بي إن سبورتس" مبارياته المقبلة في المغرب بعد موافقة الاتحاد المغربي على طلبه.

يذكر أن الهلال السوداني سيخوض مبارياته في القاهرة، حسبما أعلن في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ووصل المريخ في النسخ الـ 3 الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويعد أفضل إنجاز للفريق في دوري الأبطال الوصول لنصف نهائي نسخة 2015 وخسر حينها من مازيمبي الكونغولي.

أسامة نبيه المريخ دوري أبطال إفريقيا
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