الزمالك يكشف إقامة معسكرات مغلقة لـ الناشئين.. وموعد الإعلان عن تشكيلات الأجهزة الفنية

كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وقال تيجانا لموقع النادي الرسمي: "الأمر يأتي وفقا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد".

وأوضح إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري وحتى قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

وأشار يوسف إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعا عقب انتهاء معسكرات 2003 و2005 .

وشدد إسماعيل يوسف أن هناك استراتيجية موضوعة لقطاعات الناشئين بالزمالك حتى تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن أحمد حسام "ميدو" وجمال حمزة وحازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقوموا بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته أن تشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم إعدادها وفقا لمعايير خاصة.