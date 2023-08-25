كاف يرسل مستحقات الترجي.. والاتحاد التونسي يخصمها من مديونياته

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

خصم الاتحاد الكرة التونسي مستحقاته المتأخرة لدي الترجي بعد تسلمه منحة مشاركة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وودع الترجي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي.

وقال اتحاد الكرة التونسي في بيان: "تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم أن حساباتها قد توصلت بتاريخ اليوم 25 اغسطس 2023 بالمنحة المحولة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى الترجي الرياضي التونسي كقسط أخير من منحة آخر مشاركة للفريق في رابطة الأبطال الافريقية".

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"تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المنحة: 476.716 ألف دولار. لا تغطي هذه المنحة جملة الديون المتعلقة بذمة الترجي الرياضي التونسي لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم، حيث يبقى رصيد النادي سلبيا لدى الجامعة بعد منحتي الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالتالي لا وجود لمبلغ متبقي يستوجب التحويل إلى حساب الترجي الرياضي التونسي".

وخسر الترجي من الأهلي ذهابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-0 في ملعب رادس.

وكرر الأهلي فوزه على الترجي بهدف دون رد ضمن إياب نصف النهائي على استاد القاهرة.

وحصل الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على الوداد المغربي 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الترجي الاتحاد التونسي لكرة القدم دوري أبطال إفريقيا
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