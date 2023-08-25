مؤتمر بوكيتينو: تشيلسي مازال منفتحا في الانتقالات.. وموقف لوكاكو

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 12:35

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - تشيلسي

على الرغم من ضم تسع صفقات خلال الصيف الجاري إلا أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي قال إن ناديه مازال منفتحا على ضم لاعبين جدد.

وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي قائلا: "سوق الانتقالات مازال مفتوحا، وكذلك تشيلسي مازال منفتحا على السوق".

وأكمل "نحتاج على الأقل لحارس، نحن لدينا حراس صغار في السن لكنهم صغار في السن ويحتاجون للوقت".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول البدري لـ في الجول: سأخوض معسكر الزوراء التحضيري ومباريات ودية في القاهرة تواجد الصفقات.. بيراميدز يعلن قائمته المسافرة لمعسكر تركيا

وأضاف "نحتاج للاعب في الهجوم ولكننا نريد الطراز الصحيح لنا، عن استطعنا القيام بذلك فهذا جيد لكن لا يجب أن نضم لاعبا ويتسبب في إيقاف تطور الصغار الآخرين".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وديفيد واشنطن والحارس روبرت سانشيز.

وعن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق العائد من إعارة لإنتر ميلان قال: "الموقف مع لوكاكو واضح لي فالأمر بينه وبين الإدارة وهما يبحثان عن حل، إن تغير شيئا فسوف أعلن عن هذا".

وبسؤاله لو لم يرحل لوكاكو هل سيعتمد عليه أجاب بوكيتينو "إن وصل النادي واللاعب إلى حل فالأمر يتعلق بهما، لن أتخذ أي خطوة حتى يتحدث لي النادي أو اللاعب، لقد تقبلت الموقف مع قدومي للنادي في البداية".

وكان لوكاكو دخل في مفاوضات مع يوفنتوس ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.

في الوقت ذاته لا يرغب تشيلسي في تواجد اللاعب ما يجعله يتدرب مع الفريق الرديف.

تشيلسي بوكيتينو
نرشح لكم
مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع
أخر الأخبار
مؤتمر بوكيتينو: تشيلسي مازال منفتحا في الانتقالات.. وموقف لوكاكو ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري لـ في الجول: سأخوض معسكر الزوراء التحضيري ومباريات ودية في القاهرة 2 ساعة | الوطن العربي
تواجد الصفقات.. بيراميدز يعلن قائمته المسافرة لمعسكر تركيا 2 ساعة | الدوري المصري
محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي 2 ساعة | السعودية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس 13 ساعة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو 13 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 3 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب