مؤتمر بوكيتينو: تشيلسي مازال منفتحا في الانتقالات.. وموقف لوكاكو

على الرغم من ضم تسع صفقات خلال الصيف الجاري إلا أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي قال إن ناديه مازال منفتحا على ضم لاعبين جدد.

وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي قائلا: "سوق الانتقالات مازال مفتوحا، وكذلك تشيلسي مازال منفتحا على السوق".

وأكمل "نحتاج على الأقل لحارس، نحن لدينا حراس صغار في السن لكنهم صغار في السن ويحتاجون للوقت".

وأضاف "نحتاج للاعب في الهجوم ولكننا نريد الطراز الصحيح لنا، عن استطعنا القيام بذلك فهذا جيد لكن لا يجب أن نضم لاعبا ويتسبب في إيقاف تطور الصغار الآخرين".

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وديفيد واشنطن والحارس روبرت سانشيز.

وعن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق العائد من إعارة لإنتر ميلان قال: "الموقف مع لوكاكو واضح لي فالأمر بينه وبين الإدارة وهما يبحثان عن حل، إن تغير شيئا فسوف أعلن عن هذا".

وبسؤاله لو لم يرحل لوكاكو هل سيعتمد عليه أجاب بوكيتينو "إن وصل النادي واللاعب إلى حل فالأمر يتعلق بهما، لن أتخذ أي خطوة حتى يتحدث لي النادي أو اللاعب، لقد تقبلت الموقف مع قدومي للنادي في البداية".

وكان لوكاكو دخل في مفاوضات مع يوفنتوس ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.

في الوقت ذاته لا يرغب تشيلسي في تواجد اللاعب ما يجعله يتدرب مع الفريق الرديف.