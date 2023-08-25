مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على المستوى العربي والأوروبي بالإضافة لمواجهات هامة في كرتي السلة واليد.

وتُفتتح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في العاشرة مساء بمواجهة بين تشيلسي ولوتون تاون.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي الدوري الإسباني سيواجه سيلتا فيجو منافسه ريال مدريد في العاشرة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي الدوري السعودي سيواجه الفتح منافسه النصر في التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وتطبيق "شاهد".

ويلتقي الشباب مع ضمك في الوقت ذاته.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1" وتطبيق "شاهد".

ويواجه مصطفى محمد ومنافسه نانت منافسه موناكو في ثان جولات الدوري الفرنسي.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي كأس العالم لكرة السلة سيبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة ليتوانيا في الثالثة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

أما في البطولة العربية لكرة اليد سيواجه البنك الأهلي منافسه الكويت الكويتي في نصف النهائي في الخامسة مساء.

ويلتقي مضر بمنافسه الزمالك في نصف النهائي الثاني في السابعة والنصف مساء.

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