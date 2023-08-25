مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر

الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على المستوى العربي والأوروبي بالإضافة لمواجهات هامة في كرتي السلة واليد.

وتُفتتح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في العاشرة مساء بمواجهة بين تشيلسي ولوتون تاون.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

أخبار متعلقة:
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين

وفي الدوري الإسباني سيواجه سيلتا فيجو منافسه ريال مدريد في العاشرة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي الدوري السعودي سيواجه الفتح منافسه النصر في التاسعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وتطبيق "شاهد".

ويلتقي الشباب مع ضمك في الوقت ذاته.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1" وتطبيق "شاهد".

ويواجه مصطفى محمد ومنافسه نانت منافسه موناكو في ثان جولات الدوري الفرنسي.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي كأس العالم لكرة السلة سيبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة ليتوانيا في الثالثة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

أما في البطولة العربية لكرة اليد سيواجه البنك الأهلي منافسه الكويت الكويتي في نصف النهائي في الخامسة مساء.

ويلتقي مضر بمنافسه الزمالك في نصف النهائي الثاني في السابعة والنصف مساء.

لمعرفة مواعيد كل المباريات اضغط هنا

الزمالك ريال مدريد تشيلسي منتخب مصر كرة يد كرة سلة
نرشح لكم
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر
أخر الأخبار
البدري لـ في الجول: سأخوض معسكر الزوراء التحضيري ومباريات ودية في القاهرة 12 دقيقة | الوطن العربي
تواجد الصفقات.. بيراميدز يعلن قائمته المسافرة لمعسكر تركيا 23 دقيقة | الدوري المصري
محمد شريف: لست جاهزا حتى الآن.. وأشكر جمهور الأهلي 36 دقيقة | السعودية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.. سلة مصر ويد الزمالك وريال مدريد والنصر 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التاسع.. تشيلسي يضم ديفيد واشنطن من سانتوس 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميتروفيتش بعد هدفه الأول مع الهلال: سوف أتأقلم خلال مباراتين 11 ساعة | السعودية
مؤتمر نونو سانتو: لا أعرف من قائد الاتحاد في المباراة المقبلة.. وسعيد بوجود بنزيمة 11 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب