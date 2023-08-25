أثليتك: ضربة جديدة لـ مانشستر يونايتد.. إصابة لوك شو

تلقى مانشستر يونايتد ضربة جديدة بإصابة الظهير الأيسر للفريق لوك شو.

لوك شاو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأوضح تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن لوك شو يعاني من إصابة عضلية لم يتم الكشف عنها.

ويأمل النادي الإنجليزي وفقا للتقرير أن تشير الفحوصات الطبية أن غياب لوك سيستمر لأسابيع فقط وليس لعدة أشهر.

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض ماسون ماونت الوافد الجديد على الفريق لإصابة وأوضحت التقارير أن فترة غيابه المحتملة قد تصل لشهر ونصف.

ويعاني يونايتد من إصابات عديدة مع بداية الموسم متمثلة في ماونت ولوك شو وبديله في الظهير الأيسر تايريل مالاسيا.

هذا بالإضافة إلى راسموس هويلوند الذي انضم للنادي من أتالانتا ولم يلعب أي مباراة حتى الآن ومن غير المعروف موعد عودته.

كما يعاني اللاعبين الشباب أماد ديالو وكوبي ماينو من إصابات مختلفة.

وبدأ يونايتد موسمه بفوز صعب على ولفرهامبتون وهزيمة من توتنام.

ويواجه يونايتد منافسه نوتنجام فورست السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.