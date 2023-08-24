يغيب عن القمة؟.. ماذا تقول لائحة الدوري السعودي بعد طرد سافيتش

حصل الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي، على بطاقة حمراء بعد اشتباكه مع مدافع الرائد عمر جونزاليس، خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب سافيتش عن مواجهة الهلال المقبلة بالجولة الرابعة أمام الاتفاق، والمقررة الإثنين المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنص المادة 17 من لائحة الأخلاق والانضباط على أن المخالفة التي تستوجب الطرد، يترتب عليه الإيقاف تلقائيا عن المشاركة في المباراة التالية بنفس المسابقة.

هل يغيب سافيتش عن القمة؟

ولكن هل تعاقب لجنة الانضباط، سافيتش أو لاعب الرائد بعد اشتباكهما وحصولهما على طرد؟

يلتقي الهلال في الجولة الخامسة أمام الاتحاد في قمة الدوري السعودي يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

تنص المادة 98 من اختصاصات لجنة الانضباط والأخلاق تمديد مدة الإيقاف عن المباريات المترتب تلقائيا على الطرد.

ووفقا للائحة في المادة 48 يجوز معاقبة أي لاعب تبرز له البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفات الجسيمة، كالتالي:

* مباراة واحدة للعب العنيف وبخاصة في حالة استخدام العنف المفرط، مع غرامة مالية 10 آلاف ريال.

* مبارتان للسلوك المشين، أو استخدام ألفاظ، أو إشارات عدوانية، أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس، أو أي شخص آخر مع غرامة مالية 20 ألف ريال.

* 6 مباريات للبصق على المنافس أو أي شخص آخر مع غرامة 60 ألف ريال.

ونجح الهلال في اكتساح الرائد برباعية نظيفة، ليرفع رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني خلف الاتحاد والأهلي متصدري الترتيب ولكلا منهما 9 نقاط.