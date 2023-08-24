في الجول يكشف - الجهاز المعاون لـ حسام البدري في الزوراء العراقي

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 21:33

كتب : عمرو نبيل

حسام البدري

استقر حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي على جهازه الفني المعاون في مهمته المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن تشكيل الجهاز جاء كالتالي:

أحمد صديق - المدرب العام

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هادي سعيد - محلل الأداء

محمد مصطفى - المعد البدني

فيما اعتذر حسن مصطفى عن عدم التواجد ضمن الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة.

وأعلن نادي الزوراء العراقي، تعيين حسام البدري كمدرب جديد للفريق.

حسام البدري سبق وقاد فرق المريخ السوداني، والأهلي طرابلس، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي خارج مصر.

وستكون محطة الزوراء في العراق هي الأولى للبدري خارج قارة إفريقيا.

الزوراء أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري العراقي الممتاز، فيما حقق لقب الدوري لأخر مرة موسم 2017/2018.

وكانت محطة البدري الأخيرة رفقة الصفاقسي التونسي، إذ قدم استقالته بعد الخسارة أمام الشرطة العراقي بهدف في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

حسام البدري الزوراء العراقي الدوري العراقي
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