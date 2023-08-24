كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. تحديد موعد قرعة بطولة إفريقيا للأندية 2023

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد موعد إقامة قرعة بطولة الأندية الأبطال 2023، والتي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك.

النسخة الـ 44 من البطولة ستقام في الكونغو برازفيل.

وستقام القرعة يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار بمقر الاتحاد الإفريقي.

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وتشهد البطولة غياب الأندية التونسية عن المشاركة، وأبرز الترجي حامل لقب النسخة الماضية.

ويشارك رفقة الأهلي والزمالك كل من: ريد ستار الإيفواري – أدجيدجيا البنيني – فاب الكاميروني – فانز الكاميروني – جيه إس كيه الكونغولي – بترو سبورت الكونغولي – بي إم سي الكونغولي – شبيبة سكيكدة الجزائري.

وتوج الترجي بلقب النسخة الماضية بعدما فاز على الزمالك، وحل الأهلي ثالث.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎913- CAHB 44ÈME CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS Red Star Oia (CIV) HOMMES FANZ (CMR) Adjidja HBC (BEN) JSK (COD) JSE SKIDA (ALG) FAP (CMR) Zamalek (EGY) Petro Sport (CGO) CATB AI Ahly (EGY) BMC (CGO) Tirage au sort ce Lundi 28 Août 2023 973-2023‎‏'‏

وفي نفس اليوم أيضا ستقام قرعة بطولة السيدات وتشهد مشاركة سيدات الأهلي، وهو الفريق العربي الوحيد.

بالإضافة إلى فريقي بريميرو دي أوجستو وبترو أتليتكو من أنجولا.

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