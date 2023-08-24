الثالث.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي ضم البلجيكي جيريمي دوكو قادما من استاد رين.

وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت سيتي 60 مليون يورو بعقد طويل الأمد.

وقال دوكو للموقع الرسمي: "هذا يوم رائع بالنسبة لي، شخصيا وعلى المستوى الاحترافي، مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم وأنا انضم لهم فهذا أمر خاص لي ولعائلتي".

وسيرتدي القميص رقم 11 رفقة سيتي.

ويلعب دوكو (21 سنة) مع رين منذ 2020 بعد أن انتقل إليه قادما من أندرلخت.

صاحب الـ 21 عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن وشارك خلال الموسم الماضي مع رين في 35 مباراة ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة 4.

وقد يكون دوكو هو الصفقة الثالثة لمانشستر سيتي بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش ويوشكو جفارديول.

ونجح مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية في الموسم الماضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدأ الفريق الموسم الحالي بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، بينما خسر لقب كأس الدرع الخيرية لصالح أرسنال.