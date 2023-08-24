تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي في الهجوم أمام الرياض
الخميس، 24 أغسطس 2023 - 19:52
كتب : FilGoal
يبدأ الفرنسي كريم بنزيمة في تشكيل اتحاد جدة الأساسي في مواجهة الرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
ويأتي ذلك في ظل بعض التقارير التي أفادت بوجود خلافات بين الفرنسي والبرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)
ولا زال طارق حامد خارج خيارات نونو سانتو الفنية منذ إصابته في البطولة العربية.
وجاء تشكيل حامل اللقب:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي
الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو
الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد الفوز على الرائد والطائي ودون أن يستقبل أهدافا.
نرشح لكم
الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة من أنياب أوروبا إلى السعودية.. أهلي جدة يضم جابري فيجا رومانو يكشف الطريقة الوحيدة أمام صلاح إن أراد الانتقال إلى اتحاد جدة ماني: النصر ظهر بوجه الحقيقي أمام الفتح رونالدو: سعيد بوجودي في السعودية.. وأذكركم بما قلته هاتريك رونالدو وثنائية ماني.. النصر يصب غضبه على الفتح بخماسية انتهت الدوري السعودي – الفتح (0) (5) النصر.. انتصار كاسح