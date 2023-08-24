تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي في الهجوم أمام الرياض

يبدأ الفرنسي كريم بنزيمة في تشكيل اتحاد جدة الأساسي في مواجهة الرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويأتي ذلك في ظل بعض التقارير التي أفادت بوجود خلافات بين الفرنسي والبرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

ولا زال طارق حامد خارج خيارات نونو سانتو الفنية منذ إصابته في البطولة العربية.

وجاء تشكيل حامل اللقب:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مدالله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – زكريا هوساوي

الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد الفوز على الرائد والطائي ودون أن يستقبل أهدافا.