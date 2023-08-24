دوري أبطال إفريقيا - الجيش الرواندي يقصي جاديتكا ويتأهل لملاقاة بيراميدز

تأهل الجيش الرواندي لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز إيابا على جاديتكا الصومالي بنتيجة 2-0.

وتفوق الجيش الرواندي إيابا خارج قواعده بعدما فاز تعادل على ميدانه بهدف لكل فريق.

وتأهل بالفوز بنتيجة 3-1، لتتحدد أول مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الكاميروني أبام بيمول الهدف الأول في الدقيقة 52.

وعزز الرواندي جيلبرت موجيشا النتيجة بهدف ثانٍ قبل دقيقتين على نهاية اللقاء.

ويخوض الجيش الرواندي موسمه الـ 18 في دوري أبطال إفريقيا، وللموسم الثاني تواليا يتأهل للمرحلة التالية.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري للموسم الماضي.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.