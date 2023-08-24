الكونفدرالية - أرتا سولار يضرب هورسيد بثلاثية جديدة ويتأهل للقاء الزمالك

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

أرتا سولر الجيبوتي

تأهل أرتا سولار بطل جيبوتي لدور الـ 32 من الكونفدرالية لمواجهة الزمالك، بعد تكرار الفوز على هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0.

وفاز أرتا سولار ذهابا بنتيجة 3-0 وكرر الفوز في الإياب.

وسجل جابريل ثنائية في الدقيقتين 1 و20، وأضاف بليها الهدف الثالث في الدقيقة 23.

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وكان بطل جيبوتي فاز ذهابا بثلاثية وسجل ياكوبا وآلان تراوري أهداف الفريق.

بطل جيبوتي لم يتخط من قبل مرحلة الدور الأول من الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

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وسبق له مواجهة المقاولون العرب من قبل في الدور الأول لكونفدرالية 2021 وخسر ذهابا 1-0 وإيابا 9-1.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه، ثم يلعب مباراة الإياب على ملعبه.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام أحد أيام 15 – 16 – 17 ديسمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

الزمالك الكونفدرالية أرتا سولار
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