الكونفدرالية - أرتا سولار يضرب هورسيد بثلاثية جديدة ويتأهل للقاء الزمالك

تأهل أرتا سولار بطل جيبوتي لدور الـ 32 من الكونفدرالية لمواجهة الزمالك، بعد تكرار الفوز على هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0.

وفاز أرتا سولار ذهابا بنتيجة 3-0 وكرر الفوز في الإياب.

وسجل جابريل ثنائية في الدقيقتين 1 و20، وأضاف بليها الهدف الثالث في الدقيقة 23.

وكان بطل جيبوتي فاز ذهابا بثلاثية وسجل ياكوبا وآلان تراوري أهداف الفريق.

بطل جيبوتي لم يتخط من قبل مرحلة الدور الأول من الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

وسبق له مواجهة المقاولون العرب من قبل في الدور الأول لكونفدرالية 2021 وخسر ذهابا 1-0 وإيابا 9-1.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.