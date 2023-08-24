تقارير: تفاصيل العرض المالي الضخم من اتحاد جدة إلى صلاح.. وموقف اللاعب حتى الآن

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 17:51

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

مازال الحديث عن مصير محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر مثار الجدل في الصحف العالمية في ظل اهتمام اتحاد جدة بضمه.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن الاتحاد أصبح مستعدا لدفع 325 مليون دولار من أجل ضم صلاح الصيف الجاري.

تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
بروكسي يضم أحمد أشرف ناشئ الأهلي عاد إلى بيته.. ريفر بليت يتعاقد مع بيتي مارتينيز بعد القبلة المثيرة للجدل.. فيفا: سنتخذ إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني

أما صلاح نفسه فسيحل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول العام الماضي لثلاث سنوات أي حتى صيف عام 2025.

صلاح ليفربول اتحاد جدة
نرشح لكم
أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع تليجراف: ضربة لـ مانشستر يونايتد.. غياب ماونت 6 أسابيع ذا أثليتك: تفوق على برايتون.. محمد قدوس سينتقل إلى وست هام بشرى للاعبي الفانتازي.. واتكيز يسجل هاتريك في فوز أستون فيلا بخماسية بدوري المؤتمر الرابع.. نوتنجهام فورست يضم جونزالو مونتيل لابورت يودع مانشستر سيتي لإتمام انتقاله إلى النصر بيرناردو سيلفا: مانشستر سيتي يمنحني فرصة لمواصلة تحقيق الفوز أخيرا انتهى الجدل.. سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا
أخر الأخبار
مباشر كرة طائرة - مصر (0) 0-0 (0) كينيا.. نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 4 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي في الهجوم أمام الرياض 10 دقيقة | السعودية
مافين للتطوير وNBA يستضيفان أول نهاية أسبوع NBA في مصر 12 دقيقة | كرة سلة
تشكيل أهلي جدة – عودة فيرمينو في هجوم ناري ضد الأخدود 14 دقيقة | السعودية
تشكيل الهلال – ظهور أول لـ بونو وميتروفيتش أمام الرائد 19 دقيقة | السعودية
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي لأول مرة في تمهيدي دوري المؤتمر الأوروبي 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثليتك: من ليفربول إلى الاتحاد صلاح ليس للبيع 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلدية المحلة يكشف لـ في الجول تفاصيل معسكره استعدادا لـ الدوري.. وصفقاته الجديدة 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة 4 المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب