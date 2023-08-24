خبر في الجول – المصري يتحرك لضم مهاجم ماريتيمو البرتغالي

بدأ النادي المصري التحرك من أجل التعاقد مع الكاميروني جويل تاجو خلال هذا الصيف.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن المصري وضع تاجو ضمن حساباته لتدعيم هجومه وأبدى اهتماما رسميا بضم اللاعب.

وبدأ المصري المحادثات مع ممثلي اللاعب قبل التحرك للتفاوض الرسمي مع ناديه البرتغالي.

وأبلغ مسؤولو المصري وكلاء اللاعب بأنه هدفا رئيسيا لهم في الصيف بعد موافقة علي ماهر على التعاقد مع المهاجم الكاميروني.

وينتظر المصري في الوقت الحالي معرفة موقف ماريتيمو وتحديد سعر اللاعب للتفاوض حول صفقة الانتقال.

تاجو كان ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم مركز المهاجم في صفوف الزمالك في الصيف الماضي.

وتعاقد المصري هذا الصيف مع كل من سمير فكري وباهر المحمدي ومحمد الشامي ويوسف الجوهري وأحمد عيد وميدو جابر وأحمد أيمن منصور وأمانكونا.

من هو تاجو؟

ديديريك جويل تاجو (29 عامًا) وُلد في مدينة نكونجسامبا الكاميرونية، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية في البرازيل.

وانضم تاجو عام 2009 لقطاع ناشئي نادي إيراتي البرازيلي وتنقّل لاحقًا بين العديد من الأندية البرازيلية على غرار كورتيبا، وكروزيرو، وسانتوس، وبوتافوجو، وأفاي.

وشق تاجو طريقه نحو قارة أوروبا من بوابة ماريتيمو في 2018.

وخاض تاجو مع ماريتيمو 147 مباراة إجمالًا، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 8 أهداف.

ولعب تاجو معارا لصفوف الحزم خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد تاجو لصفوف ماريتيمو بداية من الموسم الجاري.

ويمتلك تاجو 5 مباريات دولية مع منتتخب الكاميرون آخرها في 2019، وسجّل هدفًا وحيدًا.

وتواجد تاجو في قائمة الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية 2019، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وتم استبعاد تاجو من معسكر المنتخب الكاميروني وقتها دون القدرة على استبداله، بسبب اكتشاف مشكلة في الشريان التاجي للاعب.

وغاب تاجو 5 أشهر بعدها، قبل أن يعود للمشاركة مع كروزيرو ويصرح: "كانت لحظات صعبة عليّ، انتظرت شهور عديدة للحصول على قرار نهائي بشأن موقفي".

وأضاف عبر بي بي سي: "استشرت العديد من خبراء القلب في البرازيل لأحصل على عدة آراء، وأنا سعيد أن كل شيء سار على ما يرام".

وشدد: "العودة لممارسة كرة القدم هو انتصار، إنه حلم يتحقق".

وأوضح: "كنت مصدومًا عند استبعادي من قائمة الكاميرون في أمم إفريقيا، لكني لم أكن متوترًا لأن الأطباء أخبروني أنها مشكلة قابلة للشفاء".