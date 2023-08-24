تقنية "VAR" تظهر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

سيبدأ الاعتماد على تقنية الفيديو "VAR" في دوري أبطال آسيا بداية من دور المجموعات.

وغابت تقنية الفيدو عن مباريات الملحق الفاصل المؤهل لدوري المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور عبر الموقع الرسمي للبطولة: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو "VAR" بدءا من دور المجموعات".

,أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا عن وقوع النصر السعودي في مجموعة قوية. (طالع التفاصيل)

ويُقسم دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إلى الجزء الغربي الذي يضم الأندية العربية وقسم الشرق الذي يضم أندية كوريا الجنوبية واليابان والصين وشرق آسيا.

ويتم تقسيم الفرق على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لكل جزء، إذ يتأهل متصدري المجموعات إضافة إلى أفضل 3 فرق تحصل على المركز الثاني.

وتقام مباريات الجولة الأولى بالنسبة لمجموعات الغرب يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، بينما تُقام مباريات الجولة الثانية يومي 2 و3 أكتوبر.

فيما تُقام مباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، لتُقام مباريات الجولة الخامسة يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتُختتم منافسات دور المجموعات بإقامة مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.