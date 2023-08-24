قرعة صعبة لـ رونالدو ورفاقه.. تفاصيل مجموعات دوري أبطال آسيا

الخميس، 24 أغسطس 2023 - 12:01

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا عن وقوع النصر السعودي في مجموعة قوية.

ويُقسم دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إلى الجزء الغربي الذي يضم الأندية العربية وقسم الشرق الذي يضم أندية كوريا الجنوبية واليابان والصين وشرق آسيا.

ويتم تقسيم الفرق على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لكل جزء، إذ يتأهل متصدري المجموعات إضافة إلى أفضل 3 فرق تحصل على المركز الثاني.

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ويتواجد النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار برسبوليس والدحيل واستقلال دوشنبه.

فيما وقع اتحاد جدة الذي يضم كريم بنزيما والثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن المجموعة الثالثة التي تضم سيباهان والقوة الجوية وأجمك.

وتواجد الهلال بقيادة البرازيلي نيمار ضمن المجموعة الرابعة رفقة أندية: نساجي مازاندران ومومباي سيتي ونافابهور.

وتقام مباريات الجولة الأولى بالنسبة لمجموعات الغرب يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، بينما تُقام مباريات الجولة الثانية يومي 2 و3 أكتوبر.

فيما تُقام مباريات الجولة الثالثة يومي 23 و24 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، لتُقام مباريات الجولة الخامسة يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتُختتم منافسات دور المجموعات بإقامة مباريات الجولة السادسة يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

وجاءت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للغرب كالتالي:

المجموعة الأولى:

باختكور (أوزبكستان)

الفيحاء (السعودية)

أهال (تركمنستان)

العين (الإمارات)

المجموعة الثانية

السد (قطر)

ناساف (أوزبكستان)

الفيصلي (الأردن)

الشارقة (الإمارات)

المجموعة الثالثة

الاتحاد (السعودية)

سيباهان (إيران)

القوة الجوية (العراق)

أجمك (أوزبكستان)

المجموعة الرابعة

الهلال (السعودية)

نساجي مازاندران (إيران)

مومباي سيتي (الهند)

نافابهور (أوزبكستان)

المجموعة الخامسة

برسبوليس (إيران)

الدحيل (قطر)

استقلال دوشنبه (طاجيكستان)

النصر (السعودية)

ويحمل نادي أوراوا ريد الياباني لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا عقب الفوز على الهلال السعودي.

دوري أبطال آسيا النصر السعودي الهلال السعودي
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